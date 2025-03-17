世新最低開課人數調高至30人 學生教育部前怒吼：扼殺教育

世新大學學生抗議學校將「專業選修課程」最低開課人數調高至30人，導致師生在開學第一周，就面臨無法開課的壓力，得四處揪團、充人頭數，目前已有上千學生連署抗議。學生團體協同立委范雲、高教工會今天到教育部前要求教育部對校方查核，要求世新改善。

學生團體表示，世新大學從113學年度第一學期開始，將「專業選修課程」最低開課人數調高至30人，即使上千學生連署抗議，但校方至今仍無動於衷，學生們組成「我們不要30門檻」行動小組自救，批評世新的30門檻，不僅程序不透明且不民主，導致學生權益嚴重受損。

世新大學新聞系蔡姓學生指出，門檻調高政策沒有明文公告在開課簡章，僅經過校方內部通知就執行。校方更高舉「市場機制」的說詞，迫使學生只能妥協選擇「熱門課程」或 「較可能開課的選項」。當學生點出這些問題並連署抗議，校方卻在3月3日發出聲明，說學生訴求是「網路謠言、以訛傳訛」，進一步引發師生反彈與滿滿遺憾。

學生行動小組指出，本次30門檻政策將強烈影響學術課程，加劇此一現象。從108至113學年度五年間，「學術導向」課程數從219 堂跌至142堂，前後下降35.15%。行動小組表示，課程失衡將危害學生，多元學習發展的機會。

世新大學中文系學會會⻑、不分區學生代表黃佾琦表示，上大學是為了選擇自己想學的，而不是被逼著去上活下來的熱門課，這不是市場機制而是扼殺教育，她呼籲，校方應該盡快召開公聽會，並應將門檻下降到學生接受的15人標準。

高教工會研究員陳柏謙說，工會查詢教育部公開資訊後，發現世新大學的生師比高到令人擔憂。常自詡為私校龍頭的世新大學，在「生師比」這一評價教學品質的重要指標，近兩年的排名竟大幅惡化到112年的第一差、113年的第二差，一舉成為一般私立大學中， 生師比最惡劣的學校。

高教工會認為，如果連註冊率及學雜費都名列前茅的世新大學都這樣黑箱改惡學生的修課權利，可以預見占台灣高教近七成比率的私校，極有可能群起模仿，惡化學生受教權及教師工作權，導致教育品質惡化。

高教工會同時向主管機關呼籲，教育部不該放任世新大學繼續黑箱濫權，應立即介入、嚴查世新違法行為，要求限期改正。此外，也應修正大學法、私校法，強化校園⺠主、學生參與、公共監督、勞動權益等問題，莫再以大學自治為名掩蓋各種高教亂象。

范雲表示，30人的門檻真的太高了，她任教的台大僅5人、政大7人、跟世新同為悠久聯盟的私校中有7校10人、1校15人、1校20人，世新30人門檻已經登頂。這一學期，世新已經停開34堂課程，代表有約2、30多位老師開課的工作權被影響，光是有填問卷的1066位學生就有過半的574人自身受到影響。

范雲說，世新的個案凸顯台灣高教正面臨困境，賴清德總統已減少公私校學費差距，如何進一步保障私校學生的資源與權益是關鍵，許多校⻑公開指出高教經費過少、師生比過高，資源不足下部分學校過於市場導向，讓「非實用」的學術課程和人文社科居於弱勢，且監督機制失靈，導致學生必須訴諸媒體並公開抗議。

范雲要求教育部一個月內盤點大學開課門檻並協助消除落差，例如規範最高開課人數門檻標準，達到就給予補助。協助世新師生，開啟校內⺠主討論且提供校方必要幫助，並修正大學法等制度面改革，回應高教資源及治理問題。