吃不消！南藝大畢業袍租借需付萬元押金 校方：製作成本高調漲

每年畢業季來臨時，穿上畢業袍是每位畢業生最期待的事情，不過，國立台南藝術大學有學生反映，博碩士生畢業袍押金竟悄悄漲價，讓學生吃不消，要求校方公開說明並調降金額，對此，校方表示，近年屢次發生畢業袍未歸還，且考量製作成本高而調漲，但學生按時歸還，即可退還押金。

近期有南藝大學生向媒體投訴指稱，校方在行政會議中臨時單方面通過新規，將博碩士生畢業袍租借押金調漲，即便是往年學生未歸還畢業袍，押金也已被沒收，無理由對未來屆別的畢業學生調漲押金，且校方應加強管理機制，而非大幅提高押金、變相懲罰未來畢業生，加重學生及家長經濟負擔。

對此，校方回應，因近年來學生人數少，且屢屢發生學生寧願被沒收押金，卻未歸還學位服的情況，考量學位服少量訂製成本高，才不得不提高押金，最主要是希望學生能依照規定的時日歸還學位服，且歸還後即可退還押金，並無懲罰性質存在。

據了解，南藝大博碩士生畢業袍早年若團體租借，除清洗費外，押金每套200元，近年來逐步調漲押金，根據南藝大最新「畢業典禮學位服借用要點」，團體租借博士學位服及碩士學位服押金為每套為5000元，學士學位服每套2400元；個人借用的話，博士學位服及碩士學位服每套押金需1萬元，學士學位服每套押金3000元，另需付學位袍清洗費300至400元不等。