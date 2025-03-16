挑戰未來產線全能MVP 國研盃智慧機械競賽清大學生奪冠

國科會轄下國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心協同美國機械工程師學會（ASME）台灣分會舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生競賽（SPDC），今日齊聚清華大學進行「機器人挑戰未來產線全能MVP」產線機器人挑揀分類競速賽，競賽主題要求設計智慧分揀機器人，結果由清華大學團隊拔得頭籌。

「國研盃智慧機械競賽」是由ASME美國總會訂定競賽主題，題目五花八門，引導學生運用學理基礎搭配實務製作，激發對科學的想像力與創造力。今年的題目為「機器人挑戰未來產線全能MVP」，參賽者需設計一款智慧分揀機器人，準確分類混和了多種不同尺寸及材質的圓珠，並需具備自動運輸能力，將圓珠快速載送到6個指定包裝站，展示機器人處理複雜任務的能力。

國研院指出，除了速度外，分類準確度也是競賽的重要的評分標準，題目考驗參賽者對精密機械構造的設計與及軟硬體的整合能力。競賽最終由清華大學「DIT-Bounty Robot」團隊以精巧的機械結構設計及控制系統奪冠，第二、三名分別由來自清華大學及陽明交通大學的團隊拿下。

同日舉辦的英文演講競賽的評審重點則在於學生個人對機械相關議題的分析與分享能力，由清華大學學生江鎮宇奪冠，國研院指出，其台風穩健、條理分明，對演講議題有深刻見解，贏得評審一致贊同；台灣大學學生游允約鋪陳觀點的邏輯清晰獲得第二名。

國研院表示，「國研盃智慧機械競賽」由新代科技股份有限公司、台灣三豐儀器股份有限公司、均華精密工業股份有限公司、東捷科技股份有限公司、致茂電子股份有限公司及財團法人三聯科技教育基金會等國內優質企業及單位協辦，藉由此國際性學生競賽，提供儀器科技交流的平台，增進學子們在智慧機械工程領域的實作技能。未來隨著AI及大數據技術發展，智慧機械人才將成為推動產業技術升級與鞏固國際競爭力不可或缺的能量。