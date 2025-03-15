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機器人挑戰未來產線 國研盃智慧機械競賽清大奪冠

中央社／ 台北15日電

國研盃智慧機械競賽今天在清大舉行「機器人挑戰未來產線全能MVP」競賽，參賽團隊需設計智慧分揀機器人，準確分類不同尺寸圓珠並送到指定包裝站，未來有望應用在物流與製造領域，競賽由清華大學「DIT-Bounty Robot」團隊拔得頭籌。

國科會轄下國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心（國研院儀科中心）協同美國機械工程師學會（ASME）台灣分會舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生競賽（SPDC）。「國研盃智慧機械競賽」設計競賽是由ASME美國總會訂定競賽主題，引導學生用學理搭配實務製作，激發對科學的想像力與創造力。

國研院透過新聞稿說明，今年題目為「機器人挑戰未來產線全能MVP」（Assembly Line Sorting andPackaging），參賽者需設計一款智慧分揀機器人，可準確分類混和了多種不同尺寸及材質的圓珠，並需具備自動運輸能力，將圓珠快速載送到6個指定包裝站，展示機器人處理複雜任務的能力，未來將在物流、製造等領域發揮應用。

國研院表示，競賽中除了速度，分類準確度也是重要評分標準，如何在限定時間內判別出不同的品項，並運送至正確交貨定點，整個過程由機器人自動完成，非常考驗參賽者對精密機械構造的設計與及軟硬體的整合能力。

國研院指出，競賽過程場邊各團隊設計的機器人都使出渾身解數，最後由清華大學「DIT-BountyRobot」團隊以精巧的機械結構設計與控制系統獲得第1名，清華大學「DIT-快龍就是嚕嚕咪」團隊及陽明交通大學「？一一一三公分一一一？」團隊分別獲第2名與第3名。

另一項為英文演講競賽，評審重點在於學生個人對機械相關議題的分析與分享能力，演講競賽由清華大學學生江鎮宇奪冠，其台風穩健、條理分明，對演講議題有深刻的見解，贏得評審一致贊同；台灣大學學生游允約因鋪陳觀點邏輯清晰，獲得第2名。

智慧機械 機器人

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