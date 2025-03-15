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為台灣留人才 中山大學成立國際生就業輔導基地

中央社／ 高雄15日電

為協助在台僑外生畢業留台就業，國立中山大學今天成立「國際生留台職涯與就業輔導基地」，將結合產學資源，攜手企業規劃專業與華語課程、職涯講座、企業見習等。

中山大學表示，為推動國際人才與台灣產業共榮發展，將結合產學資源，與企業共同規劃專業與華語課程（含實習）、職涯講座、企業見習與參訪等活動，精準培育符合台灣產業需求的國際人才，並建立完善的職涯諮詢與就業輔導機制，增強求職競爭力，強化國際人才留台發展支持系統。

中山大學今天舉辦揭幕儀式，中山大學副校長郭志文、產學長林韋至、國際長李明軒及社會科學院副院長方志恒皆出席參與。

林韋至強調，基地外牆設計以高雄市吉祥物「高雄熊」為視覺亮點，並融合經典招募海報風格，搭配IWant You的邀請語，象徵「挺台灣（Team Taiwan）」的精神，歡迎優秀的僑外生加入台灣職場，與高雄共同成長、共創未來。

郭志文致詞時說，中央與地方政府攜手推動「大南方、大發展─南台灣發展計畫」、「亞灣智慧科技產業推動計畫」與「半導體S廊帶」，吸引台積電、友達、和碩、AMD等國際級高科技旗艦企業相繼進駐高雄。高雄已晉升為全球半導體產業的核心重鎮，並驅動南台灣高科技人才需求大幅提升。

郭志文表示，在這波科技浪潮下，中山大學以「南台灣產業革新發動機」為核心目標，攜手企業開設前瞻產業研究所及課程，培育能解決產業創新問題的高端人才，打造南台灣最具影響力的科技人才培育基地。

此外，今天適逢中山大學舉辦就業博覽會，活動也設立「僑外生招聘專區」，並與工業技術研究院共同舉辦「亞灣2.0-僑外人才就業說明會」，邀請光寶科技、瑞儀光電、鑫蘊林科（Linker）、威聯通、加雲聯網等資訊及通訊科技（ICT）與半導體產業企業代表分享，並提供現場一對一企業面談機會。

中山大學 半導體 職涯

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