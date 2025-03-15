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招生季台大系統3校攜手 學系博覽會今、明登場　

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今日上午天氣不佳，但仍吸引許多高中學子參加台大杜鵑花節的學系博覽會。圖／台大提供
今日上午天氣不佳，但仍吸引許多高中學子參加台大杜鵑花節的學系博覽會。圖／台大提供

國立台灣大學杜鵑花節今舉行開幕式，今年以「杜鵑綻放 夢想啟航」為題，並於今、明兩日於台大體育館一樓、三樓舉行學系博覽會，今年同樣邀請台科大、台師大兩校參與設攤，又適逢升學際，歡迎高三學生前來認識大學科系。

台大表示，今年的學系博覽會於3月15日至16日在綜合體育館1樓及3樓登場，去年首度邀請同屬「國立台灣大學系統」的台師大與台科大參與，今年再次邀請二校於會場設攤，讓來訪學生和家長一次體驗綜合型、教育體系與技職體系指標大學資源整合共享的魅力。

縱使今日天氣不佳，仍吸引許多高中生到場參加，台大也僅於今日舉行學生社團博覽會，於垂葉榕道與蒲葵道上展示台大學生多元的才藝與廣泛興趣。

台大校長陳文章表示，杜鵑花節自1997年舉辦至今，是許多高中生們共同參與的活動與回憶。在台師大、台科大加入後，3校間就彼此所沒有的科系加以互補，讓參與的學子能一窺台灣高教的樣貌。

陳文章也強調，就讀「國立台灣大學系統」的學子能相互選課，十分便利。而台大與台師大現在都有未來大學制度，開設不同的領域專長課程，如同台大就有271個領域專長模組，甚至連學生都能自行提案，就讀不同學科的同學可以更具彈性地進行跨領域學習。

近年來台大杜鵑花節、線上學系博覽會規模逐漸成熟，除了各學系自辦直播活動外，也運用虛擬實境技術提供資訊與互動。此外，民眾與校友也可透過官方網站欣賞校園杜鵑花盛開的景致，並深入了解各學系在教學與研究上的卓越成果。

更多活動詳情，敬請參閱臺大杜鵑花節官方網站：https://event.ntu.edu.tw/azalea/2025/index.html

台大校長陳文章參杜鵑花節的學系博覽會，與學生互動。圖／台大提供
台大校長陳文章參杜鵑花節的學系博覽會，與學生互動。圖／台大提供

台大 台師大 杜鵑花

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