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中山大學就博會逾1萬職缺 半導體年薪上看220萬

中央社／ 高雄15日電
國立中山大學15日舉辦「2025年高屏就業博覽會」，共115家知名企業參展，不僅科技業搶人才，國內各大金控今年聚焦金融專業、數位科技、行銷規劃等跨域人才，吸引許多學生、新鮮人到場了解資訊。圖為台積電攤位。（中山大學提供）中央社
國立中山大學15日舉辦「2025年高屏就業博覽會」，共115家知名企業參展，不僅科技業搶人才，國內各大金控今年聚焦金融專業、數位科技、行銷規劃等跨域人才，吸引許多學生、新鮮人到場了解資訊。圖為台積電攤位。（中山大學提供）中央社

國立中山大學今天舉辦2025年高屏就業博覽會，共115家企業參展，包括台積電、聯電、世界先進等，釋出逾1萬個職缺。其中科技業待遇最優，半導體產業年薪上看220萬元。

中山大學表示，活動有台積電、聯電、世界先進、日月光、台灣應材料、鴻海、仁寶、和碩等標竿企業參與。台積電將在台灣與美國建置新廠，是全球半導體產業的重要布局，也帶動了相關供應鏈廠商擴展與大量人才需求，包括晶圓製造、設備維護、研發工程、供應鏈管理等領域的人才。

此外，隨著雲端資料處理、電動車、無線通訊及各類終端產品應用的快速發展，以及新興技術推動高性能半導體元件需求增加，市場對半導體的需求持續擴大，相關產業鏈企業皆大舉徵才。

中山大學透過新聞稿表示，不僅科技業搶人才，在少子化趨勢下，企業招募人才越來越具挑戰性，強調對跨領域人才的需求。國內各大金控今年聚焦金融專業、數位科技、行銷規劃及風險管理等跨域人才。金融業的儲備幹部（Management Associate, MA）類型職缺，碩士畢業生年薪上看新台幣100萬元，且未來成長幅度相當可觀。

中山大學指出，參展企業如玉山金控、國泰世華、中租控股等，除招募商管人才，也擴大招募資安、人工智慧、大數據分析、永續金融等人才。今年徵才趨勢也著重跨領域人才，例如對於循環經濟、綠色供應鏈及氣候變遷風險管理等議題有涉獵的人才。

中山大學表示，在服務零售業方面，隨著線上線下融合趨勢加速發展，消費者對個性化服務與沉浸式購物體驗的期待提高，企業將更重視具備創新體驗設計、品牌經營、會員經濟與智慧門市管理的人才，以提升顧客忠誠度與品牌價值。

中山大學期望透過就業博覽會，幫助在校生與求職者掌握產業動態與徵才需求，提早規劃職涯，找到最適合自己的工作。

中山大學 半導體 台積電

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