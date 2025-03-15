無人機聯盟啟航 學官界攜手強化執法與救災

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
中央警察大學除了與警察、消防及海巡等實務單位簽署合作備忘錄，同時也由校長楊源明（左三）、副校長陳惠堂（右三）、教務長蔡田木（右二）等人共同為「無人機模擬教室」揭牌。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學除了與警察、消防及海巡等實務單位簽署合作備忘錄，同時也由校長楊源明（左三）、副校長陳惠堂（右三）、教務長蔡田木（右二）等人共同為「無人機模擬教室」揭牌。記者陳恩惠／翻攝

中央警察大學昨與海巡署、新北、桃園市警察局及桃園市消防局簽署MOU，共同推動無人機技術教學研究，加強應用於執法、救災與海岸巡防，結合學術與實務資源，培育專業飛手，強化技術應用，提升科技執法與災害應變能力，打造智慧科技守護網。

校長楊源明表示，面對科技快速發展與氣候變遷帶來的複雜挑戰，無人機技術已成為提升執法與救災效能的重要工具，警大近年積極推動無人機教育訓練與技術應用，建置「無人機模擬教室」，提供虛擬與實體整合的培訓環境，不僅培養專業飛手，更致力於培養優質科技執法幹部，全面投入治安、消防及海巡等領域，確保執法及救災機關能持續補充優質科技人才，提升指揮決策能力。

楊源明說，簽署這項合作備忘錄是結合學術與實務經驗，藉由海洋委員會海巡署教育訓練測考中心協助，提升海域救難及巡防實務的合作機會；新北市及桃園市警察局將協助完整回饋智慧執法科技的實務應用成果；桃園市消防局不僅充實消防救災與幹部指揮決策的能力，也強化本校培育優質警察幹部的教育能量，未來將有效深化技術應用，開發更完善的無人機執法與救災策略及技術。

他同時期許，透過這次合作，中央警察大學能與各實務、學術單位在無人機相關領域深化合作，推動無人機技術於科技執法及防救災領域的多元應用，攜手各界打造更安全的生活環境。

中央警察大學今年新建置「無人機模擬教室」，未來可提供完整的虛擬與實體教學，培訓專業飛手，同時也培養優質科技執法幹部，投入治安、消防及海巡等領域。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學今年新建置「無人機模擬教室」，未來可提供完整的虛擬與實體教學，培訓專業飛手，同時也培養優質科技執法幹部，投入治安、消防及海巡等領域。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學昨與海巡署教育訓練測考中心、新北市、桃園市警察局及桃園市消防局簽署合作備忘錄，強化無人機教學與執法量能，是學術與實務單位的合作。前排由左至右分別是海巡教測中心主任方深滽、新北市警局長廖訓誠、警大校長楊源明、桃園市警局副局長鄭榮崑及桃園市消防局長龔永信。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學昨與海巡署教育訓練測考中心、新北市、桃園市警察局及桃園市消防局簽署合作備忘錄，強化無人機教學與執法量能，是學術與實務單位的合作。前排由左至右分別是海巡教測中心主任方深滽、新北市警局長廖訓誠、警大校長楊源明、桃園市警局副局長鄭榮崑及桃園市消防局長龔永信。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學昨與警察、消防及海巡等實務單位簽署合作備忘錄，會中由教務長蔡田木介紹校方今年新建置「無人機模擬教室」，未來可提供完整的虛擬與實體教學，培訓專業飛手，同時也培養優質科技執法幹部，投入治安、消防及海巡等領域。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學昨與警察、消防及海巡等實務單位簽署合作備忘錄，會中由教務長蔡田木介紹校方今年新建置「無人機模擬教室」，未來可提供完整的虛擬與實體教學，培訓專業飛手，同時也培養優質科技執法幹部，投入治安、消防及海巡等領域。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學昨與海巡署教育訓練測考中心、新北市、桃園市警察局及桃園市消防局共同簽署MOU，推動無人機技術教學研究，加強應用於執法、救災與海岸巡防。由右至左分別是教測中心主任方深滽、桃市消防局長龔永信、警大校長楊源明、新北市警局長廖訓誠及桃園市警局副局長鄭榮崑。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學昨與海巡署教育訓練測考中心、新北市、桃園市警察局及桃園市消防局共同簽署MOU，推動無人機技術教學研究，加強應用於執法、救災與海岸巡防。由右至左分別是教測中心主任方深滽、桃市消防局長龔永信、警大校長楊源明、新北市警局長廖訓誠及桃園市警局副局長鄭榮崑。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學昨與海巡署教育訓練測考中心、新北市、桃園市警察局及桃園市消防局共同簽署MOU，強化無人機教學與執法量能，現場也由學生進行示範。記者陳恩惠／翻攝
中央警察大學昨與海巡署教育訓練測考中心、新北市、桃園市警察局及桃園市消防局共同簽署MOU，強化無人機教學與執法量能，現場也由學生進行示範。記者陳恩惠／翻攝
警大校長楊源明利用虛擬設備，實際操作無人機。記者陳恩惠／翻攝
警大校長楊源明利用虛擬設備，實際操作無人機。記者陳恩惠／翻攝

桃園 海巡署 警察

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