無人機聯盟啟航 學官界攜手強化執法與救災

中央警察大學昨與海巡署、新北、桃園市警察局及桃園市消防局簽署MOU，共同推動無人機技術教學研究，加強應用於執法、救災與海岸巡防，結合學術與實務資源，培育專業飛手，強化技術應用，提升科技執法與災害應變能力，打造智慧科技守護網。

校長楊源明表示，面對科技快速發展與氣候變遷帶來的複雜挑戰，無人機技術已成為提升執法與救災效能的重要工具，警大近年積極推動無人機教育訓練與技術應用，建置「無人機模擬教室」，提供虛擬與實體整合的培訓環境，不僅培養專業飛手，更致力於培養優質科技執法幹部，全面投入治安、消防及海巡等領域，確保執法及救災機關能持續補充優質科技人才，提升指揮決策能力。

楊源明說，簽署這項合作備忘錄是結合學術與實務經驗，藉由海洋委員會海巡署教育訓練測考中心協助，提升海域救難及巡防實務的合作機會；新北市及桃園市警察局將協助完整回饋智慧執法科技的實務應用成果；桃園市消防局不僅充實消防救災與幹部指揮決策的能力，也強化本校培育優質警察幹部的教育能量，未來將有效深化技術應用，開發更完善的無人機執法與救災策略及技術。