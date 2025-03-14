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傅爾布萊特組團訪政大 聚焦人文AI、雙語教育

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
傅爾布萊特組團訪政大。圖／政大提供
傅爾布萊特組團訪政大。圖／政大提供

國立政治大學日前接待傅爾布萊特（Fulbright）國際事務人員訪團，代表團共18人，包含南加州大學、愛荷華大學、德州大學奧斯汀分校等美國學府代表。代表團與政大針對人文AI及雙語教學等進行交流，學術交流基金會執行長那原道（Randall Nadeau）也表示，肯定政大在人文AI領域的發展，更稱規劃已超前美國大學。

政大校長李蔡彥致詞時表示，政大將於兩年後迎來百年校慶。多年來極力推動國際化，透過與Fulbright合作及參與台美高等教育聯盟，持續吸引美國學生來台學習。

李蔡彥強調，政大致力於知識的創造與傳播，目前已開設逾800門EMI（English-Medium Instruction）課程，並推廣公平、多元、包容（Equity, Diversity & Inclusion, EDI）的校園理念，讓國際學生得以無縫融入政大的學術與環境。

政大近年亦積極推動人文與AI的跨領域教育。資訊學院院長劉吉軒說明，除了人工智慧入門及核心課程外，政大也開設「AI + X及AI in X」跨域課程，涵蓋法律、商管、人文、數位治理等面向，讓學生建構AI知能，再延伸到各場域與AI的融合。亦舉辦如AI聯展、AI跨域計劃補助，讓學生能實際應用人工智慧，並發揮創意做出專案，解決社會問題。

雙語及多元文化推動辦公室副執行長鍾曉芳則說，中心去年與美國在台協會合作，推動英語專家計劃傳授EMI教學方法，並與清華大學合作展開教師培訓計劃。在校內除了提供教師與教學助理之培訓課程，也透過社群媒體快速接觸學生、提高能見度，並舉辦短文撰寫、短影片企劃等競賽，提升學生的學習動機。

與Fulbright合作至今，政大已接待約40名美國學生。外交所一年級的安凱樂（Caleb Curtis Apperson）分享在課堂上的危機模擬遊戲，他扮演美國代表，與不同國家隊伍交涉，深刻體會外交關係中的文化理解。此外，安凱樂也運用Fulbright計畫學習中文，如今已能夠在podcast中流利地使用中文對談，展現語言學習成果。

政大 教師 美國在台協會

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