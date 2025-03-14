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傅爾布萊特組團訪政大 交流人文AI及雙語教學

中央社／ 台北14日電

傅爾布萊特（Fulbright）國際事務人員訪問團，一行18人近日參訪政治大學，關注人文AI（人工智慧）與雙語教育在台灣的發展。

政大今天發布新聞稿指出，訪問團中包括美國南加州大學、愛荷華大學、德州大學奧斯汀分校等校代表，現場邀請參與傅爾布萊特計畫的交換學生，分享來台生活，政大也分享校內特色課程與校園文化。

近年AI浪潮席捲全球，以人文、社會科學領域為主的政大，積極鼓勵學生接觸AI。資訊學院院長劉吉軒指出，政大開設入門、核心課程，並結合跨領域課程，涵蓋法律、商管、人文、數位治理等面向，鼓勵學生實際應用AI，與企業、政府、民間單位合作解決問題。

訪團交流的另一個重點是雙語教育，政大去年與美國在台協會（AIT）合作，推動英語專家計畫傳授EMI（全英語授課）教學方法，校內除了提供教師與教學助理培訓課程，也舉辦短文撰寫、短影片企劃等競賽，提升學生的學習動機。

外交所一年級學生安凱樂（Caleb Curtis Apperson）在活動中分享，課堂上的危機模擬遊戲中，他扮演美國代表，與不同國家隊伍交涉，深刻體會外交關係中的相互尊重與文化理解。安凱樂透過傅爾布萊特計畫學習中文，如今已能夠在podcast中流利地使用中文對談。

傅爾布萊特計畫是美國最具指標性的國際交換計畫，總計有160國參與，透過提供獎助學金等方式，將各國的學者、學人與夥伴單位連結，促進學術發展。

政大 美國在台協會 英語

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