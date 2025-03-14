快訊

台中東勢街頭3槍聲！警遭通緝犯衝撞受傷 全力追捕抓到人

動手了？傅崐萁花蓮住家遭搜索 一名關係密切男子遭帶走

香火鼎盛台北「碧山巖」今凌晨起火 廟門供品區燒毀

聽新聞
0:00 / 0:00

英國QS公布2025世界大學學科排名 台大7領域進入世界前50

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大示意圖。記者杜建重／攝影
台大示意圖。記者杜建重／攝影

英國高等教育調查機構QS（QuacquarelliSymonds）日前公布2025年QS世界大學學科排名，國立台灣大學共有7個學科領域進入前50名，比去年新增1項，入榜的學科包括資料科學與人工智慧、古典與古代史、社會學等領域。台大也表示，面對各項國際排名都會持續檢討、努力精進。

英國高等教育調查機構QS日前公布2025年度領域排名（2025 QS World University Rankings by Subject），評比55個學科領域，台大共47個領域上榜。

台大表示，各學科領域排名及成績大致較去年進步，共有47個學科領域進入前200排名，較去年44個尤佳；38個學科領域進入前100排名，去年則為32個；7個學科領域進入前50排名，且進榜的47個學科領域幾乎均為國內第一。

此次學科排名統計區間與去年6月發布的QS 2025世界大學排名統計區間相同，台大也表示，此次進步學科的共通點多在學術聲望、業界（雇主）聲望、論文被引用情形或國際合作網絡等均有提升。

另外，台北醫學大學也表示，北醫大「護理學」領域持續保持世界排名前50，今年名列全球第27名，蟬聯國內大學排名第一名，也是護理學院從2022年首次挺進QS世界前50名後，連續4年維持在前50。

除了護理學外，北醫大也表示，今年解剖學與生理學也首度擠進全球101至170名，藥物與藥理學則名列151至200名，另還有醫學及生物科學也入榜，總計5學科入榜。

北醫大護理學院院長蔡佩珊表示，護理學院近年聚焦跨學科產學研究合作，不僅外部研究計畫及高品質論文數逐年提升，高影響指數論文也大幅增加。論文被引用次數大量提升、雇主對護理學院畢業生的認可，以及學術聲譽獲得世界各地護理同儕高度肯定，都是連續四年保持在全球前50名的主因。

根據統計，2025QS世界大學學科排名，台灣共12個系所排世界前50名。包括台大古典研究與古代、社會政策與行政、現代語言、圖書館與資訊管理、社會學、歷史學及數據科學與人工智慧；北醫大護理學、台師大教育、中正大學與政治大學的古典研究與古代史、高餐大的餐飲旅宿和休閒管理。

英國高等教育調查機構QS日前公布2025年QS世界大學學科排名，國立台灣大學共有7個學科領域進入前50名。圖／台大提供
英國高等教育調查機構QS日前公布2025年QS世界大學學科排名，國立台灣大學共有7個學科領域進入前50名。圖／台大提供

北醫大 台大

延伸閱讀

QS世界大學學科排名 陸位列世界第3

追求食物零浪費 英國龍頭超市宣布即期食品「免費送」

QS世界大學學科排名出爐 中山大學醫科等20學科入榜

Cheers2025大學校長互評 中部兩私立大學進前十

相關新聞

英國QS公布2025世界大學學科排名 台大7領域進入世界前50

英國高等教育調查機構QS（QuacquarelliSymonds）日前公布2025年QS世界大學學科排名，國立台灣大學共...

「綠癌」生物活性多 女大生張瑞瑜實驗證實可保養皮膚

「綠癌」小花蔓澤蘭生命韌性強大，大葉大學藥用植物與食品保健學系大四生張瑞瑜研究它的韌性，經過機能驗證實驗，證實小花蔓澤蘭...

深研演算法助攻半導體產業 成大國際長謝孫源獲IAAM會士肯定

國立成功大學國際長暨資訊工程學系講座教授謝孫源長期致力於人工智慧深度學習演算法與深度神經網路建模技術的研究，獲選2025...

QS世界大學學科排名出爐 中山大學醫科等20學科入榜

英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，QS）公布最新2025世界大學學科排名，國立中山大學共2...

勇源基金會捐款台大生農學院 助學生海外研習

勇源基金會今天與台灣大學生物資源暨農學院簽訂捐贈專款合約，協助學生前往海外專業研修，並將邀請國際學者來台擔任講座和合作訪...

「黃仁勳傳」作者亞洲大學演講 揭黃仁勳成功2大特質：顛覆科技業

亞洲大學今天邀請「黃仁勳傳」作者史蒂芬‧維特（Stephen Witt）演講，他表示，下個輝達雖難以複製，但堅定學習、勇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。