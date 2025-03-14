英國QS公布2025世界大學學科排名 台大7領域進入世界前50

英國高等教育調查機構QS（QuacquarelliSymonds）日前公布2025年QS世界大學學科排名，國立台灣大學共有7個學科領域進入前50名，比去年新增1項，入榜的學科包括資料科學與人工智慧、古典與古代史、社會學等領域。台大也表示，面對各項國際排名都會持續檢討、努力精進。

英國高等教育調查機構QS日前公布2025年度領域排名（2025 QS World University Rankings by Subject），評比55個學科領域，台大共47個領域上榜。

台大表示，各學科領域排名及成績大致較去年進步，共有47個學科領域進入前200排名，較去年44個尤佳；38個學科領域進入前100排名，去年則為32個；7個學科領域進入前50排名，且進榜的47個學科領域幾乎均為國內第一。

此次學科排名統計區間與去年6月發布的QS 2025世界大學排名統計區間相同，台大也表示，此次進步學科的共通點多在學術聲望、業界（雇主）聲望、論文被引用情形或國際合作網絡等均有提升。

另外，台北醫學大學也表示，北醫大「護理學」領域持續保持世界排名前50，今年名列全球第27名，蟬聯國內大學排名第一名，也是護理學院從2022年首次挺進QS世界前50名後，連續4年維持在前50。

除了護理學外，北醫大也表示，今年解剖學與生理學也首度擠進全球101至170名，藥物與藥理學則名列151至200名，另還有醫學及生物科學也入榜，總計5學科入榜。

北醫大護理學院院長蔡佩珊表示，護理學院近年聚焦跨學科產學研究合作，不僅外部研究計畫及高品質論文數逐年提升，高影響指數論文也大幅增加。論文被引用次數大量提升、雇主對護理學院畢業生的認可，以及學術聲譽獲得世界各地護理同儕高度肯定，都是連續四年保持在全球前50名的主因。