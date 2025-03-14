「綠癌」生物活性多 女大生張瑞瑜實驗證實可保養皮膚

「綠癌」小花蔓澤蘭生命韌性強大，大葉大學藥用植物與食品保健學系大四生張瑞瑜研究它的韌性，經過機能驗證實驗，證實小花蔓澤蘭有保養皮膚的價值，相關研究成果獲肯定，張瑞瑜一口氣錄取4所國立大學食品科學系碩士班。

外來種小花蔓澤蘭的莖蔓一夜可生長30公分，若不從根部切斷，莖蔓和葉子可翠綠多日，台灣植物只要被活生生覆蓋，無法行光合作物只有死路一條，小花蔓澤蘭韌性頑強，被冠上綠癌之名，農政單位發給獎金、發動志工都無法完全清除，被學術單位認為它的韌性有研究價值。

大葉藥保系學生張瑞瑜今表示，小花蔓澤蘭破壞台灣自然生態，令人頭痛，過去研究顯示它含有三萜類化合物、皂苷、多酚和生物鹼等多種生物活性成分，並擁有抗氧化、抗發炎等功能，目前已有研究者把小花蔓澤蘭萃取成分用在防蚊液，她因此跟系上教授宋祖瑩討論，透過機能驗證實驗進一步證實小花蔓澤蘭可應用在皮膚保養。

張瑞瑜研究的相關成果，獲錄取嘉義大學、屏東科大、台灣海洋大學、東海的食品科學系碩士班。她說，小花蔓澤蘭雖不能食用，但研究過程她學到很多應用技術，很開心可以如願考取食品領域研究所，未來她想結合在大葉學到的生技知識與實驗技巧，往開發食品方向努力，研發符合現代需求的銀髮族食品，幫助老年群體保持健康。