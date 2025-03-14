深研演算法助攻半導體產業 成大國際長謝孫源獲IAAM會士肯定

國立成功大學國際長暨資訊工程學系講座教授謝孫源長期致力於人工智慧深度學習演算法與深度神經網路建模技術的研究，獲選2025年瑞典「國際先進材料學會（IAAM）」會士。IAAM每年從材料科學、工程與技術領域選出最多三名傑出科學家，以表彰其貢獻。

對此榮譽，謝孫源教授感謝成大提供優質教學與研究環境，使他能專注探索未知，並能充分應用研發成果協助產業解決問題。「希望我的獲獎能拋磚引玉，吸引更多優秀人才投入務實的研究，回應真實世界的需求，為匯聚南部科研人才善盡心力。」

謝孫源長期投入研究演算法，並協助產業解決問題。如半導體產業製程中Contact Ring Seals (CRS) 易受到化學、電化學和機械因素的腐蝕，盡管已有先進工藝技術來減緩腐蝕，但製程業者仍然經常需要手動干預處理。在靜態檢測系統運作下，某些特定缺陷仍然難以識別，更遑論在複雜或動態的環境條件下。

為了克服這些障礙，謝孫源帶領研究團隊開發一套整合深度學習演算法和電腦視覺演算法的動態檢測系統，取代原有的靜態系統，並增強對 CRS 表面缺陷的檢測能力。目前這項技術已獲半導體業者採用。

謝孫源教授發表209篇期刊論文與95篇會議論文，其中IEEE Transactions與ACM Transactions發表88篇，傑出研究屢獲國際肯定。他曾獲選為歐洲科學與藝術學院院士、國際電機電子工程師學會IEEE會士、國際計算機協會ACM傑出科學家、亞太人工智慧學會、英國電腦學會、國際工程與技術學會會士等，展現卓越的學術與產學影響力。

國際先進材料學會（IAAM）成立於2010年，總部位於瑞典，為推動全球先進材料、工程與技術發展的非營利組織，迄今已表彰超過4200名來自90多國的研究人員，肯定其對材料進步做出的重要貢獻。IAAM亦依循聯合國永續發展目標，促進材料與演算法領域的的尖端研究、創新和技術進步，以實現可持續、更綠色的未來。