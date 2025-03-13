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勇源基金會捐款台大生農學院 助學生海外研習

中央社／ 台北13日電
勇源基金會執行長陳致遠（右）與台灣大學生物資源暨農學院院長林裕彬（左）13日簽訂捐贈專款合約，協助學生前往海外專業研修，提升學術研究能量與國際競爭力。圖／台大提供
勇源基金會執行長陳致遠（右）與台灣大學生物資源暨農學院院長林裕彬（左）13日簽訂捐贈專款合約，協助學生前往海外專業研修，提升學術研究能量與國際競爭力。圖／台大提供

勇源基金會今天與台灣大學生物資源暨農學院簽訂捐贈專款合約，協助學生前往海外專業研修，並將邀請國際學者來台擔任講座和合作訪問。

今天簽訂的合約中，勇源基金會將捐款資助台大的優秀學生，前往國外進行專業進修，包括與國際姊妹校的雙聯學位、交換生計畫及參與國際學術會議，進一步提升學術研究能量與國際競爭力。

勇源基金會執行長陳致遠表示，在全球化趨勢下，具備國際觀與專業能力的人才越來越重要。勇源基金會過去曾支持台大生農學院學生到東京大學交換研究，未來希望擴展到荷蘭、法國等更多的海外頂尖學校。希望透過捐贈，協助學生拓展國際視野，累積實務經驗，並與全球頂尖學者深入交流。

台大生物資源暨農學院院長林裕彬強調，勇源基金會的協助對學院的國際發展具有深遠意義，台大學生將有更多機會接觸國際學術資源，深化專業知識，並在國際學術舞台上發光發熱。

台大 台灣大學 大學生 東京大學

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