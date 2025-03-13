「黃仁勳傳」作者亞洲大學演講 揭黃仁勳成功2大特質：顛覆科技業

亞洲大學今天邀請「黃仁勳傳」作者史蒂芬‧維特（Stephen Witt）演講，他表示，下個輝達雖難以複製，但堅定學習、勇於冒險的態度，也能找到在AI時代無可取代的先機。

演講活動今天在校內亞大現代美術館安藤講堂舉辦，吸引許多學生與教師到場聆聽，亞大校長蔡進發也出席。

校方表示，史蒂芬‧維特為美國洛杉磯作家，電視製作人與調查記者，「黃仁勳傳」採訪過程中，他不僅貼身採訪輝達執行長黃仁勳，還採訪黃仁勳的老友、輝達的共同創辦人、高階主管，甚至競爭對手等近200人，帶領讀者了解黃仁勳。

史蒂芬‧維特會中表示，黃仁勳的成功來自「台灣人的勤奮細膩」、「美國人的冒險精神」特質的結合。台灣背景讓黃仁勳對公司、家庭充滿責任感；同時又擁有美國企業家的大膽創新精神，勇於承擔風險，並專注在AI的發展，帶領輝達轉型為AI公司，還顛覆整個科技產業。

史蒂芬‧維特提到，黃仁勳從小就展現出領導才能，即使在困難環境中也能脫穎而出，在創業過程中不斷創新，並能在規則中找到突破口。

他認為，輝達未來的競爭優勢，真正的核心競爭力來自於軟體，因為輝達透過提供開發者工具套件，讓平行運算的應用變得更加普及。他也鼓勵學子，學習思考黃仁勳的成功思維，儘管下一個輝達可能難以複製，但有堅定學習、勇於冒險的態度，也能找到在AI時代無可取代的先機。

媒體詢問史蒂芬‧維特，輝達未來是否是值得投資的公司，他表示肯定，並說輝達仍是一家前景很棒的公司。