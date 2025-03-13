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Cheers2025大學校長互評 中部兩私立大學進前十

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
天下「Cheers」雜誌公布2025年最新「大學校長辦學績效互評調查」，東海大學是排名提升幅度最大的公私立大學之一。圖／東海大學提供
天下「Cheers」雜誌公布2025年最新「大學校長辦學績效互評調查」，東海大學是排名提升幅度最大的公私立大學之一。圖／東海大學提供

天下「Cheers」雜誌公布2025年最新「大學校長辦學績效互評調查」東海大學是排名提升幅度最大的公私立大學之一。

天下「Cheers」大學辦學績效前十名，幾乎是公立頂尖大學占據，東海與逢甲大學成為唯二脫穎而出的傳統私立大學，且皆來自中部，今天舉行頒獎典禮。

Cheers指出，東海2018年時排名僅位居全國第37名，2024年一舉擠進前十，2025年更攀升至全國第七，緊追陽明交通大學、台灣科技大學等學府，與清華、台師大並駕齊驅。

Cheers雜誌總經理劉鳳珍表示，在少子化與AI時代的變革浪潮下，大學經營面臨前所未有的挑戰，歷經最震盪的10年，透過互評機制，各校得以看見自身優勢，借鑑彼此成功經驗，共同為高等教育發展努力，正向互動讓社會各界看見大學多元發展與創新轉型的可能性，這份調查可以看見許多大學的努力。

劉鳳珍特別指出，過去3年隨著AI浪潮，看到許多大學順勢而起，尤其東海大學在張國恩校長的帶領下，表現格外優異。

東海大學不僅連續兩年穩居全國前十，更是近十年間成長幅度最大、進步最快的大學，東海大學在AI教育創新、跨領域發展及永續經營等方面展現卓越成果，成為國內高等教育界矚目的亮點。

東海大學校長張國恩表示，東海大學歷經70年來穩健發展，除了在「泰晤士高等教育」世界影響力大學排名中躋身世界百大，更五度蟬聯「永續典範大學獎」殊榮。

張國恩說，根據2024英國THE泰晤士世界大學學科排名出爐，東海在物理科學領域再創佳績，與成大、中山並列台灣第4。目前致力打造AI智慧校園，推動AI跨域課程，設立AI NB教室，已與NVIDIA、HPE、微軟、Google、中華電信、漢翔、遠傳、友達、台積電，以及台中榮總進行合作，設立半導體專班以及設立半導體學院，有相當的成效。

半導體 東海大學

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