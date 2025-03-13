南商出英才！少年當老闆 找到志向上一流大學

台南高商今年有多名學生透過特殊選才管道上一流大學，其中李若禎、蘇蓓婨、張登昱分上雲科大財務金融、高雄大學工藝與創意設計、中山大學國際經營管理全英語學士學位學程。蘇培倫16歲就入選台南美展是最年輕新銳，張登昱18歲就創業，李若禎要當分析師，足為學弟妹楷模。

南商國貿科學生李若禎以四技特殊選才上雲科大財務金融學系，因父母有從事股票等金融投資，自小耳濡目染也會試著去了解，並逐漸對金融產生興趣。她說，高三就選修金融實務，父母也成為最好的老師，去年並參加教育部舉辦的商管群專題競賽，獲得第一名。

李若禎表示，商管群專題競賽以左鎮發展為題，從商業上學到的知識，運用到專題，讓商業與地方特色結合，讓更多人認識左鎮，也讓地方產業永續發展。過程中針對MR混合實境寫程式，學習到如何將虛擬與現實結合，讓自己大大地成長。也組隊參加台南市青年倡議論壇拿到第一名，在準備與課業間，更學習到如何適時分配時間。欣喜能上雲科大財務金融學系，未來志向是當個出色的分析師。

廣告設計科的蘇蓓婨成長在工藝之家，父親是知名的傳統金屬工藝師，自小受到薰陶，對金屬工藝產生興趣，也跟著一起敲敲打打，滿腦子都是創作的點子。16歲就報名參加台南美展並入選，成為最年輕的藝術新銳，去年將花和雞爪結合，以銀飾創作「奇雞」獲得南美獎佳作，今年比賽又開始報名了，蘇蓓婨已有了好點子，希望今年的作品能在台南美展更上一層樓。

蘇培倫的姐姐蘇紫儀正就讀高雄大學工藝與創意設計學系，她說，姊姊和大一樣有共同夢想，傳承傳統金屬工藝並能迎合世界潮流，進一步突破傳統，讓台灣金屬工藝走向世界。自己將多參加比賽，吸取他人更多長處。因為台灣金屬工藝少人做，卻也是機會，「世界流行虛擬，台南流行傳統」。去年以父親的品牌報名參加全歐洲最大設計展Maison&ObjetParis，通過初選，代表台灣參加，期待自己未來能更發揚光大這一產業。

應用英語科的張登昱自小對英語就很有興趣，去年原本要出國留學，但因故未能如願，以致休學1年，不過，也利用這一時間結合知名補教老師和學長等開公司，從事線上英語課程教授，有10多名員工，目前以學測等升學考試線上課程為主，未來擴大往留學所必備的英語測驗發展。

張登昱說，家裡賣農產品，國小時英語差，升高中暑假，母親帶他到著重口說的補習班上課，有趣的課程讓他對英語產生興趣，國中會考英語拿A，去年雅思檢定7.5分。自己就讀應用英語科，所學得有很多和商業有關，這也是自己的優勢，因此能順利錄取中山大學國際經營管理全英語學士學位學程，未來若有機會，希望能出國攻取更高學位。