大腦與行為實驗 清華大學研究小鼠新發現：善良是可以教出來的

當小鼠的攻擊行為被抑制後，竟開始對陌生的同類表現出相互理毛的利他行為。清華大學的跨物種研究發現，幼兒也會產生同樣的轉變，證實幼兒學會自控後，將可發展出正向互動及利他行為，對他們未來的人際相處與心理健康產生長遠的正面影響。

清大在與新竹教育大學合校後，補助獎勵教育、藝術學院與校本部生醫及其他學院教授合作跨領域研究。清大說，幼教系特聘教授周育如與生科系副教授郭崇涵組成研究團隊，開展幼兒與小鼠的跨物種研究，成果斐然，最新一篇抑制攻擊行為可以引導發展出利他行為的論文，登上了國際期刊「行為與大腦功能」(Behavioral and Brain Functions)。

郭崇涵指出，動物的社會行為豐富多樣，包括爭奪主導地位的攻擊行為，也有像相互理毛這樣促進和諧的「利社會」互動。研究利用「侵入者實驗」探討小鼠攻擊行為，小鼠被單獨關在籠子裡一周後，為了保護領地會對侵入的陌生小鼠展開攻擊；但在破壞小鼠主掌攻擊的腦區後，牠不僅不攻擊，還開始很療癒地為對方理毛。

郭崇涵強調，小鼠的攻擊衝動被消除後，本可以選擇不理會、不互動的行為，但令他驚訝的是，牠們竟主動表現出友善的利他行為。

「這好像說明了鼠性本善！」郭崇涵說，從演化的觀點來說，攻擊往往更符合保護自己的需求，但善良、利他的本能始終存在，並未消失，只是被隱藏了起來。

專研幼兒教育的周育如則針對一百多位4至6歲的幼兒，進行了與小鼠相對應的研究。在長達一年的追蹤中，觀察幼兒自我調控能力的變化，發現當幼兒自我調控能力越好時，不僅衝動和攻擊行為減少了，他們分享、關心、幫助、甚至與人合作的行為也相應提高，與小鼠實驗的發現相互呼應。

周育如表示，在學習自控之前，幼兒的表現比較直覺，比如看到想玩的玩具就搶過來，你打我、我就還手打你。在提升自我調控能力後，則可以舉手等到老師同意再講話，玩具輪流玩，面對衝突也可以在心裡數到三，冷靜去想如何解決問題。

「良好的自我調控是可以教出來的，而且這比知識的教導更重要！」周育如說，我們不應僅最低限度地約束孩子不要打人、不要欺負人，還要教他們關心人，擁有更高的情商（EQ）。能夠自我控制、與人相處的幼兒，也更有機會成長為心理健康的大人。

至於如何提升幼兒的自我調控能力，周育如目前正在清華大學附幼進行另一項大腦實驗，讓幼兒透過聆聽音樂並跟著節奏打拍子、跳舞等方式，教導幼兒控制自己的行為與情緒，結果發現效果非常好。參與這項實驗的幼兒專注力提升，亂發脾氣、不肯排隊的狀況變少了，遊戲時也能互助合作達到更好的成果。