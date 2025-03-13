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培育AI人才 亞大攜手美超微

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
亞洲大學校長蔡進發（左）頒發感謝狀給美商超微半導體AMD公司，由AMD資深業務協理黃偉喬代表接受。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發（左）頒發感謝狀給美商超微半導體AMD公司，由AMD資深業務協理黃偉喬代表接受。圖／亞洲大學提供

超微半導體公司（ＡＭＤ）先前在亞洲大學成立「ＡＭＤ邏輯及運算實驗室」並提供資源，逢亞大廿四周年校慶，昨進一步宣布雙方將啟動「七大創新計畫」，培育更多ＡＩ科技、生醫領域人才。亞大校長蔡進發說，亞大近年推動產學合作，積極培養ＡＩ半導體高階人才，團隊曾參訪ＡＭＤ德州奧斯丁總部，並與ＡＭＤ董事長暨執行長蘇姿丰會面，ＡＭＤ提供亞大相關設備和資源，成立「ＡＭＤ邏輯暨運算實驗室」啟動合作計畫。蔡進發表示，七大創新計畫涵蓋生醫知識圖譜與藥物再定位、腎臟腫瘤ＡＩ診斷、冠心病ＡＩ分析平台、疾病診斷與治療分析、半導體與ＡＩ人才培訓、量子安全與ＡＩ應用、新一代深度學習模型MAMBA優化。透過ＡＭＤ的Instinct MI210加速器、EPYC 7003系列處理器、Radeon PRO W7900繪圖卡等高效能運算資源，能大幅提升ＡＩ在生醫領域的應用能力，推動精準醫療與高效能運算發展。蔡進發說，合作的亮點，是利用ＡＭＤ的ＧＰＵ、FPGA的ＡＩ計算資源，建置完整的國際級ＡＩ、半導體教學平台，培養學生掌握ＡＩ模型開發、晶片設計與高效能運算技術，具備與產業接軌的專業能力。另與ＡＭＤ共同開發教學用ＡＩ訓練平台，使用ＡＭＤ的Radeon PRO W7900繪圖卡、Instinct MI210加速器，進行ＡＩ訓練與推理測試，並應用於醫學影像分析、半導體設計與智慧製造等領域。

半導體

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