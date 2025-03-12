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中原大學中正樓改名 校友怒「跟蔣中正無關」
中原大學11日公告稱，「奉權責單位」指示，校內的中正樓即日起更名為智信樓。對此，學生反應兩極，有的人認為不用改，有的人覺得中正二字跟中原關聯不大，不過校友們普遍覺得沒必要且沒意義，「跟蔣中正無關何來去中正化」。
大二林同學表示，其實改與不改對學生而言沒差，但覺得沒有改掉的必要，可能是因為校長想要建功會有作為，才會改掉。
大四洪同學說，根本不知道改掉了，平常演唱會或大型周會會在這舉行，不過改掉也好，不然又不是中正大學，為什麼要出現中正樓的名稱。
大二臧同學則說，就只是個名稱，一般不會聯想到威權或什麼，根本不知道改掉了。
「當然還是希望原有的名字不要改」校友莊小姐表示，改成智信樓讓人覺得陌生也不好記，知道改掉了真的很失落，因為中正樓對她而言有特殊情感，在20多年前大型集會都在那辦，每周還有1次付10元就可看一場電影，現在改掉味道都變了，加上很多地方都有中山、中正等命名的建物或道路，這就只是個名字，並不會聯想到甚麼威權象徵。
「毫無意義」校友王小姐說，今天跟其他校友討論，覺得跟蔣中正無關，何來去中正化，學校變這麼綠真的太奇葩，一定很多校友反彈抗議。
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