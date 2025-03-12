新北淡水真理大學文學講座 林佳樺分享病心視角寫作

為了讓大學生對於文學寫作有更多的題材發揮，真理大學台灣文學系日前透過林榮三文化公益基金會的贊助，與台灣文學學會主辦，邀請到了曾經榮獲林榮三散文獎、時報散文獎及中國文藝獎章的作家林佳樺講師，來到學校進行一系列的寫作講座，而這次主題透過疾病書寫，來讓學生了解寫作與疾病心理之間的微妙關係。

講師林佳樺表示，大家都有生過病，透過疾病書寫，讓學生來分享身體及心理會反應出的狀態，並且用這樣的視角來寫作，也透這樣的寫作方式，來與疾病共處，讓旁人也可以用正常的態度來對待生病者，而不是加以標籤化。

林佳樺也說，透過許多經驗與實例來分享寫作上怎麼去表現疾病的視角與距離，也讓生病的人可以用正常的心理來面對並走出這黑暗的隧道。學校老師表示，透過這次講座，有分成疾病書寫、性別書寫等主題，透過這三場的講座，讓學生察覺自己的身體狀態與創作，體驗台灣人文關懷。