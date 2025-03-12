農業部攜手聯大「織一片生態綠網」盼打造石虎生態廊道

農業部推動「織一片生態綠網」，上午在國立聯合大學八甲校區辦理植樹活動，校區周遭也是石虎的棲地，農業部長陳駿季等人種下青剛櫟、槲櫟等7種「適地適木」的台灣原生樹種，期待他年成林，打造生機盎然 的石虎生態廊道。

聯合大學校長侯帝光指出，苗南丘陵淺山保育軸帶，是石虎的重要棲地，有學者推估全台只剩300至500隻，縣府調查報告顯示定居苗栗的石虎約在339至362隻之間，八甲校區的淺山帶就位於保育軸中。

聯大校區除石虎保育軸帶，也緊鄰槲櫟的原生分布地，2017年台灣維管束植物紅皮書名錄將槲櫟列為極危等級，它的樹型優美，果實更是野生動物的重要食物來源，期盼藉由這次植樹，宣示打造石虎生態廊道，串聯國土生態綠網。

陳駿季指出，農業部林業保育署建置的「國土生態綠網圖資」平台已公開全台45條區域保育軸帶、44個綠網關注區及多項生態地景圖資，這是國家生物多樣性保育空間治理的重要藍圖，期盼透過這次校園參與植樹，讓更多人關心生態環境，吸引不同世代投入保育行列，共建人與自然和諧共生的永續生活。

他指出，植樹必須「適地適樹」，在適合的地點栽植適合的樹種，今日植樹地點位於迎風面，就必須栽植耐風的樹種，先前栽植的櫻花、相思木都非耐風樹種，現在移到對岸的大學湖畔，生長情況就很好，呈現迷人景觀。今天植樹地點旁的5公頃林帶，是林業署和聯大在2008至2011年間合作栽植的，如今已成林，植樹的成效可能要10年、20年，甚至到百年才能得見，需要長久永續的努力。