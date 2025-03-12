快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：業內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

農業部攜手聯大「織一片生態綠網」盼打造石虎生態廊道

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
農業部推動「織一片生態綠網」，上午與國立聯合大學在八甲校區辦理植樹活動。記者胡蓬生／攝影
農業部推動「織一片生態綠網」，上午與國立聯合大學在八甲校區辦理植樹活動。記者胡蓬生／攝影

農業部推動「織一片生態綠網」，上午在國立聯合大學八甲校區辦理植樹活動，校區周遭也是石虎的棲地，農業部長陳駿季等人種下青剛櫟、槲櫟等7種「適地適木」的台灣原生樹種，期待他年成林，打造生機盎然 的石虎生態廊道。

聯合大學校長侯帝光指出，苗南丘陵淺山保育軸帶，是石虎的重要棲地，有學者推估全台只剩300至500隻，縣府調查報告顯示定居苗栗的石虎約在339至362隻之間，八甲校區的淺山帶就位於保育軸中。

聯大校區除石虎保育軸帶，也緊鄰槲櫟的原生分布地，2017年台灣維管束植物紅皮書名錄將槲櫟列為極危等級，它的樹型優美，果實更是野生動物的重要食物來源，期盼藉由這次植樹，宣示打造石虎生態廊道，串聯國土生態綠網。

陳駿季指出，農業部林業保育署建置的「國土生態綠網圖資」平台已公開全台45條區域保育軸帶、44個綠網關注區及多項生態地景圖資，這是國家生物多樣性保育空間治理的重要藍圖，期盼透過這次校園參與植樹，讓更多人關心生態環境，吸引不同世代投入保育行列，共建人與自然和諧共生的永續生活。

他指出，植樹必須「適地適樹」，在適合的地點栽植適合的樹種，今日植樹地點位於迎風面，就必須栽植耐風的樹種，先前栽植的櫻花、相思木都非耐風樹種，現在移到對岸的大學湖畔，生長情況就很好，呈現迷人景觀。今天植樹地點旁的5公頃林帶，是林業署和聯大在2008至2011年間合作栽植的，如今已成林，植樹的成效可能要10年、20年，甚至到百年才能得見，需要長久永續的努力。

植樹活動在聯大「大學湖」畔進行，陳駿季、苗栗副縣長邱俐俐、教育部官員等多人參加，侯帝光也帶領校內主管一起動鏟植樹，栽植的苗木包括青剛櫟、槲櫟、栓皮櫟、毽子櫟、豆梨、大頭茶、厚葉石斑木等台灣原生種植物，除宣示復育槲櫟原生棲地，並提供昆蟲、鳥類食源，盼以不同樹種打造多層次變化的林帶，強化生態廊道的功能及生態韌性。

聯大今日植樹地點旁的5公頃林帶，是林業署和聯大在2008至2011年間合作栽植的，如今已成林。記者胡蓬生／攝影
聯大今日植樹地點旁的5公頃林帶，是林業署和聯大在2008至2011年間合作栽植的，如今已成林。記者胡蓬生／攝影
聯大今日植樹地點旁的5公頃林帶，是林業署和聯大在2008至2011年間合作栽植的，如今已成林。記者胡蓬生／攝影
聯大今日植樹地點旁的5公頃林帶，是林業署和聯大在2008至2011年間合作栽植的，如今已成林。記者胡蓬生／攝影
農業部推動「織一片生態綠網」，上午與國立聯合大學在八甲校區辦理植樹活動。記者胡蓬生／攝影
農業部推動「織一片生態綠網」，上午與國立聯合大學在八甲校區辦理植樹活動。記者胡蓬生／攝影
農業部推動「織一片生態綠網」，上午與國立聯合大學在八甲校區辦理植樹活動，栽種多種台灣原生植物。記者胡蓬生／攝影
農業部推動「織一片生態綠網」，上午與國立聯合大學在八甲校區辦理植樹活動，栽種多種台灣原生植物。記者胡蓬生／攝影
聯合大學先前栽植的櫻花、相思木都非耐風樹種，現在移到大學湖對岸湖畔「適地適樹」，生長情況就很好，呈現迷人景觀。記者胡蓬生／攝影
聯合大學先前栽植的櫻花、相思木都非耐風樹種，現在移到大學湖對岸湖畔「適地適樹」，生長情況就很好，呈現迷人景觀。記者胡蓬生／攝影

石虎 農業部 陳駿季

延伸閱讀

【重磅快評】蔣萬安地方包圍中央 卓榮泰少說一句失格局

影／蕉農心血被颱風沒收...蕉價也飆漲 農業部長：不會開放進口

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

台中南投枇杷結果不佳 農業部長陳駿季：已達天然災害救濟

相關新聞

政府要求清除校園威權象徵 中原大學「中正樓」改名

中原大學11日公告，稱「奉權責單位」指示，校內的中正樓即日起更名為智信樓，引發民眾討論。校方今天表示，更名程序皆依法執行...

碩士要留台灣還是去英國？過來人揭優劣：開拓視野很重要

如果可以選擇，碩士該出國深造嗎？一名女網友發文，稱她原本只是抱著「嘗試」的心態申請英國研究所，結果真的拿到了入學通知，同時她也考上了國內的研究所，無法抉擇該去哪裡，於是請教網友們的意見。

SATU校長論壇成大登場 探討大學永續治理

2025台灣與東南亞暨南亞大學校長論壇暨會員大會，今天起一連2天在國立成功大學登場，主題是面對全球變革與挑戰時，大學在培...

農業部攜手聯大「織一片生態綠網」盼打造石虎生態廊道

農業部推動「織一片生態綠網」，上午在國立聯合大學八甲校區辦理植樹活動，校區周遭也是石虎的棲地，農業部長陳駿季等人種下青剛...

國立中山大學成立護理系 培育AI跨域智慧醫療科技人才

護理師離職潮人力嚴重短缺引起醫療危機，國立中山大學布局培育醫療產業人才成立護理學系，8月起招收第一屆共45名新生，校長李...

台大法律系畢要當女偶像！網轟「浪費社會資源」 教務長1理由相挺

前幾天，日系偶像女團「Primulav」成員「佳那」在社群平台發文表示，有親戚問她台大法律系畢業後，要考律師還是當總統？因為台大法律系歷年來確實出過不少總統，比如：馬英九、陳水扁與蔡英文。然而她卻回答「當偶像」，被部分網友批評「浪費社會資源」。台大教務長王泓仁10日親上火線回應該事件，直白揭開網友的預設觀點：「如果今天是文組學生跨域進入科技產業，會有人批評浪費資源嗎？」他又如何談AI時代下，大學生選擇專業該有的新思惟？原來現在大學教育正嘗試跳脫傳統的「科系框架」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。