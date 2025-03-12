SATU校長論壇成大登場 探討大學永續治理

2025台灣與東南亞暨南亞大學校長論壇暨會員大會，今天起一連2天在國立成功大學登場，主題是面對全球變革與挑戰時，大學在培養未來領導者和推動社會發展扮演的關鍵角色。

2025台灣與東南亞暨南亞大學校長論壇（SATU）暨會員大會今天在成大光復校區揭幕，8個國家65所大學校長及代表出席，主題是「大學永續治理」，論壇更邀請多名學者專題演講，分享永續治理和大學責任見解。

論壇主席、成大校長沈孟儒表示，合作與智慧分享對解決當前迫切問題至關重要，將惠及地方和全球社群。沈孟儒同時感謝會員大學承諾建立堅實高等教育網路，攜手促進夥伴關係和創新。

成大指出，SATU於2003年創立，已發展成橫跨10個國家105所會員大學的重要學術與科研平台，此次大會目標是加強網絡，提升高等教育對全球發展適應性和回應能力。

論壇議程與討論則促進交流分享，激發各大學對話和潛在合作機會，攜手推動高等教育發展願景。大會也將安排參訪行程，展示成大在歷史文化保護、人工智慧應用於醫學教育與臨床醫療、生物科學前瞻研發、水利工程科研等實踐與成果。

成大表示，2025年SATU校長論壇暨會員大會凸顯大學促進永續治理和社會進步重要角色，深入討論綠色校園、數位轉型和人文價值等，強調創新與合作的承諾，也期待未來深化全球學術夥伴關係，共同推動高等教育持續進步。