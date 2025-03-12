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大同大學校友飛行車試飛成功 規劃打造智慧座艙

中央社／ 台北12日電

大同大學工設系校友陳坤揚、林愷澤打造飛行車試飛成功，三代飛行車的原型機近日首度在台亮相，未來還將打造全尺寸機型以及智慧座艙，並邀請大同學弟妹到公司實習。

大同大學今天發布新聞稿指出，大同大學工業設計系校友陳坤揚和林愷澤是同班同學，畢業後一起到英國留學，憑著對汽車的熱愛和「一點點叛逆」，攜手創業投入飛行車研發，2019年在英國創辦Bellwether公司，2020年將研發重心移回台灣，設立瑞艦航太科技。

兩人打造出長度約一般房車一半尺寸的飛行車模型，並於2020年初在杜拜試飛，成功平穩飛行5分鐘。陳坤揚表示，「堅持不放棄、保持初衷」是他的信仰與理念，做這件事情並不是因為它簡單，而是因為困難重重。

看準台灣是全球半導體與電子供應鏈的核心，擁有「低空經濟市場」的強勢條件，陳坤揚和林愷澤選擇將技術開發及商業化的研發中心設於台灣，並落腳於台南，下一階段的目標將推動Scout AI（AI自主飛行系統）與UAV（無人飛行載具）技術進入低空經濟市場。

陳坤揚、林愷澤打造的三代飛行車原型機近日首度在台亮相，陳坤揚提到，未來還將打造全尺寸機型以及智慧座艙，他也邀請大同學弟妹到公司實習，尤其是對UX（使用者體驗）或UI（使用者介面）設計專長有興趣的人，都歡迎加入。

使用者 大同大學 成功

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