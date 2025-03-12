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政府要求清除校園威權象徵 中原大學「中正樓」改名

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中原大學11日公告，稱「奉權責單位」指示，校內的中正樓即日起更名為智信樓。圖／中原大學提供
中原大學11日公告，稱「奉權責單位」指示，校內的中正樓即日起更名為智信樓。圖／中原大學提供

中原大學11日公告，稱「奉權責單位」指示，校內的中正樓即日起更名為智信樓，引發民眾討論。校方今天表示，更名程序皆依法執行，但本報掌握，該案起源於行政院及轉型正義處去年11月召開會議，決議威權象徵應予處置，後教育部於今年一月召集高中以上學校召開座談會，會議中再重申，要求各校辦理清除威權象徵等法定任務。

中原大學校內中正樓更名為智信樓，校方今天僅表示，原中正樓更名為智信樓，一切程序皆依法而行。將一秉基督愛世信仰，以智慧慎用科技與人文的專業知識，持續在教育領域堅守崗位砥礪前行，此亦為智信樓命名的初衷。但不透露法源與權責單位為何。

但本報掌握一紙中原大學校內的討論提案，提案依據為促進轉型正義條例第五條規定：「紀念緬懷威權統治者之象徵應予移除、改名或以其他方式處置。」

校方說明指出，內政部自111年起已進行3次進度追蹤調查，當時中原大學曾回覆內政部，中正樓是舉辦大型集會、藝文活動的場域，不具威權象徵和意涵，並以此回覆教育部，當時也未規劃更名時程，但行政院人權及轉型正義處於去年11月8日召開加速威權象徵處置進度工作會議，決議應依歷次會議決議執行，處置威權象徵。

又教育部今年1月10日再召集校園尚有待處置威權象徵列管的高中以上學校召開座談會，會議中重申落實轉型正義及清除威權象徵的必要性，並要求各校辦理清除威權象徵的法定任務。為配合政策，中原大學才於校務會議中提案，將中正樓改名為「智信樓」。

該文也指出，更名案通過後，由總務處辦理更名，且包括校園路標等都需一併變更，文字製作完成並掛於樓館後，由總務處向全校公告，之後向教育部申請解除列管。中正樓原字樣移除後，可考慮規劃置放於校史室或其他合適位置。

中原大學 教育部 轉型正義

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