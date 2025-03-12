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碩士要留台灣還是去英國？過來人揭優劣：開拓視野很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友拿到了英國研究所的入學通知，同時也考上了國內的研究所，無法抉擇該去哪裡。示意圖／ingimage
一名女網友拿到了英國研究所的入學通知，同時也考上了國內的研究所，無法抉擇該去哪裡。示意圖／ingimage

如果可以選擇，碩士該出國深造嗎？一名女網友發文，稱她原本只是抱著「嘗試」的心態申請英國研究所，結果真的拿到了入學通知，同時她也考上了國內的研究所，無法抉擇該去哪裡，於是請教網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她原本只是抱著「試試看」的心態申請英國研究所，結果真的收到了入學通知，同時她也順利考上了台灣國內的研究所，學長姐們表示國內研究所比較穩定、學費也比較便宜，在台灣發展也比較順；但英國「一年制」碩士又很吸引人，時間短以外，學歷又能被國際認可，還能體驗異國文化和生活，於是陷入了「選擇困難」之中，對此詢問網友們意見。

此文一出，不少網友提到去英國讀研究所的好處，鼓勵原PO走出去看看，「選擇英國的研究所則意味著你將獲得國際認可的學歷，也能在一年內完成碩士學位，時間效率較高。更重要的是，你將有機會體驗全新的文化，開拓國際視野，這對未來的職業發展、特別是有意從事跨國工作或國際化領域的職位將非常有幫助」、「人只有一生，想體驗國外生活及語言文化，然後順利畢業也有文憑，簡直一舉兩得」。

也有網友分享英國留學的經驗，「英國碩士來說說感想，在學期間認識了很多來自世界各地的人，在有限的時間分工合作交出報告，也是一個學習過程和友情考驗」、「在英國體驗的一切真的不太一樣，身邊也有很多朋友留在英國工作，去之前真的不懂那句『一年英碩，一生懷念』，回來台灣之後真的有感」。

不過也有網友分享留在台灣的好處，「國內的研究所，優勢在於學費較便宜、學業穩定，回台後求職可能較為順利，這對未來的職業發展和財務負擔來說是一個穩定的選擇。如果你的目標是回台發展，這或許是較為現實的選擇，能夠更快穩定地開始職業生涯」。

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