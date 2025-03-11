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海大貢寮團隊投入6年感動企業參與 讓偏鄉成更好家園

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
海大USR團隊與饗樂纖農執行長張友齊等人合作，帶領學生在上林里建置無毒友善作，宣揚有機肥料對於水土保持重要性。圖／海大提供
海大USR團隊與饗樂纖農執行長張友齊等人合作，帶領學生在上林里建置無毒友善作，宣揚有機肥料對於水土保持重要性。圖／海大提供

國立台灣海洋大學在貢寮實踐大學社會責任（USR」，今年邁入第6年。校方說，今年主題是「貢創雙贏：海鄉與山城的共生共榮」，結合國泰人壽等單位，推動乾淨能源應用與碳排放減量，落實環境永續發展等，希望讓貢寮和雙溪變得更好。

海大社會責任實踐與永續發展中心主任、特聘教授張文哲表示，USR是希望大學以技術和資源協助地方，實際上，師生也從在地夥伴學習到更多。

貢寮和雙溪都是人口老化、青壯年外流嚴重的偏鄉，海大應用經濟研究所副教授蕭堯仁說，老師們長期帶學生參與地方事務，幾乎都是「海女」阿姨做菜給大家吃。大家把菜光光，曾讓在地居民感嘆，很可惜自己的孩子，都沒有辦法吃到他們煮的菜。

海大希望透過社區重建與偏鄉改造，讓貢寮和雙溪變得更好，吸引年輕一代的孩子返鄉，甚至讓更多人認識、走入地方。過去5年中，海大和協力夥伴與地方共生、共融、共創，培養深厚的情感。

海大用影像記錄感動時刻（https://youtu.be/dTdxojJkSjo?si=laFarJEr6Fxxd9VG），內容包括特聘教授游明敏推動的共乘計畫；副教授蕭堯仁保存海男海女文化，將在地海洋生態保育融入教育。副教授何攖寧致力馬崗潮間帶生態調查，投入水質檢測與淨化。

副教授謝忠恆針對梯田環境的維護與美化，將美感與人文藝術融入當地，實踐藝術與文化行動。海大教授宋文杰、蔡震壽運用在地食材，研發山藥米蛋糕、卡拉小卷、鯖魚麵與可常溫保存的石花凍等特色農漁產品，創造在地伴手禮商機。

副教授張君如為銀髮族規劃高齡友善共餐，以在地食材開發兼具膳食營養與美味的健康菜單。助理教授邱昱嘉發揮河工專業，復育雞母嶺水梯田並推動水土保育。助理教授許文宜與財金智慧教育推廣協會合作推動偏鄉兒童理財教育，計畫顧問歐陽瑞蓮將在地景點與特色串聯成精緻旅遊，擴大觀光經濟價值。

海大跨系所10多名教授去年與地方合作，將 USR 拓展至生態保育、環境教育、友善生產、健康福祉、區域共榮和人文藝術，多方從社會各界引入資源力量。

以共乘計畫為例，參與的國泰人壽協理劉明達說，第一次和海大接觸，就發現他們是投入生命在做這件事。共乘計畫只是國泰人壽和海大合作起點，未來不僅期望帶動貢寮的整體發展，也希望將這個模式擴展到更多地方。

海大表示，2025年主題是「貢創雙贏：海鄉與山城的共生共榮」，會進一步針對生態環境退化、文化認同不足、地方經濟發展受限、高齡化社會及偏鄉交通等挑戰，提出「生態永續」、「文化傳承」與「經濟創新」子計畫，推動綠色生態網絡建置、文化藝術融合發展、地方產業升級及共乘生計平台。

海大USR團隊與新北市貢寮區公所主任秘書陳堅榮、貢寮雙玉里長吳永彬、雙玉社區發展協會理事長楊耀南及在地居民，在雙玉社區共同採收山藥並製作山藥創意料理。圖／海大提供
海大USR團隊與新北市貢寮區公所主任秘書陳堅榮、貢寮雙玉里長吳永彬、雙玉社區發展協會理事長楊耀南及在地居民，在雙玉社區共同採收山藥並製作山藥創意料理。圖／海大提供
海大食品科學系名譽教授蔡震壽與教授宋文杰，協助在地烘焙坊開發創新山藥糕點產品。圖／海大提供
海大食品科學系名譽教授蔡震壽與教授宋文杰，協助在地烘焙坊開發創新山藥糕點產品。圖／海大提供
雙溪新基里長蘇虹如、饗樂纖農執行長張友齊及海大教授共同討論新基里公園美化及綠化方向。圖／海大提供
雙溪新基里長蘇虹如、饗樂纖農執行長張友齊及海大教授共同討論新基里公園美化及綠化方向。圖／海大提供
海大食品科學系副教授張君如針對銀髮族營養需求，製作熟凍鮮蔬，促進長者的飲食安全與健康。圖／海大提供
海大食品科學系副教授張君如針對銀髮族營養需求，製作熟凍鮮蔬，促進長者的飲食安全與健康。圖／海大提供
海大助理教授邱昱嘉帶領河工系學生，與雞母嶺夥伴蕭學勇、蕭學嵩，利用自然資源整理水梯。圖／海大提供
海大助理教授邱昱嘉帶領河工系學生，與雞母嶺夥伴蕭學勇、蕭學嵩，利用自然資源整理水梯。圖／海大提供
海大應用經濟所副教授蕭堯仁長期在卯澳社區執行地方創生，協助海男海女改善生活、保留傳統文化。圖／海大提供
海大應用經濟所副教授蕭堯仁長期在卯澳社區執行地方創生，協助海男海女改善生活、保留傳統文化。圖／海大提供
海大USR團隊計畫顧問歐陽瑞蓮協助貢寮傳統店家，建置網路電商平台，開發數位行銷道路，提升產品銷售量。圖／海大提供
海大USR團隊計畫顧問歐陽瑞蓮協助貢寮傳統店家，建置網路電商平台，開發數位行銷道路，提升產品銷售量。圖／海大提供
海大USR團隊協助新北市貢寮區卯澳社區爭取到1輛共乘車，有助解決長者就醫與學童就學等交通問題。圖／海大提供
海大USR團隊協助新北市貢寮區卯澳社區爭取到1輛共乘車，有助解決長者就醫與學童就學等交通問題。圖／海大提供
海大USR團隊在新北市貢寮區卯澳社區深耕多年，協助社區進行創生，使其成為台灣首座栽培漁業示範區。圖／海大提供
海大USR團隊在新北市貢寮區卯澳社區深耕多年，協助社區進行創生，使其成為台灣首座栽培漁業示範區。圖／海大提供
海大海洋生物研究所副教授何攖寧致力發展青年環境教育，利用環境DNA技術探測貢寮海域的生物種類。圖／海大提供
海大海洋生物研究所副教授何攖寧致力發展青年環境教育，利用環境DNA技術探測貢寮海域的生物種類。圖／海大提供

海大 經濟發展 貢寮

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