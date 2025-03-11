海大貢寮團隊投入6年感動企業參與 讓偏鄉成更好家園

國立台灣海洋大學在貢寮實踐大學社會責任（USR」，今年邁入第6年。校方說，今年主題是「貢創雙贏：海鄉與山城的共生共榮」，結合國泰人壽等單位，推動乾淨能源應用與碳排放減量，落實環境永續發展等，希望讓貢寮和雙溪變得更好。

海大社會責任實踐與永續發展中心主任、特聘教授張文哲表示，USR是希望大學以技術和資源協助地方，實際上，師生也從在地夥伴學習到更多。

貢寮和雙溪都是人口老化、青壯年外流嚴重的偏鄉，海大應用經濟研究所副教授蕭堯仁說，老師們長期帶學生參與地方事務，幾乎都是「海女」阿姨做菜給大家吃。大家把菜光光，曾讓在地居民感嘆，很可惜自己的孩子，都沒有辦法吃到他們煮的菜。

海大希望透過社區重建與偏鄉改造，讓貢寮和雙溪變得更好，吸引年輕一代的孩子返鄉，甚至讓更多人認識、走入地方。過去5年中，海大和協力夥伴與地方共生、共融、共創，培養深厚的情感。

海大用影像記錄感動時刻（https://youtu.be/dTdxojJkSjo?si=laFarJEr6Fxxd9VG），內容包括特聘教授游明敏推動的共乘計畫；副教授蕭堯仁保存海男海女文化，將在地海洋生態保育融入教育。副教授何攖寧致力馬崗潮間帶生態調查，投入水質檢測與淨化。

副教授謝忠恆針對梯田環境的維護與美化，將美感與人文藝術融入當地，實踐藝術與文化行動。海大教授宋文杰、蔡震壽運用在地食材，研發山藥米蛋糕、卡拉小卷、鯖魚麵與可常溫保存的石花凍等特色農漁產品，創造在地伴手禮商機。

副教授張君如為銀髮族規劃高齡友善共餐，以在地食材開發兼具膳食營養與美味的健康菜單。助理教授邱昱嘉發揮河工專業，復育雞母嶺水梯田並推動水土保育。助理教授許文宜與財金智慧教育推廣協會合作推動偏鄉兒童理財教育，計畫顧問歐陽瑞蓮將在地景點與特色串聯成精緻旅遊，擴大觀光經濟價值。

海大跨系所10多名教授去年與地方合作，將 USR 拓展至生態保育、環境教育、友善生產、健康福祉、區域共榮和人文藝術，多方從社會各界引入資源力量。

以共乘計畫為例，參與的國泰人壽協理劉明達說，第一次和海大接觸，就發現他們是投入生命在做這件事。共乘計畫只是國泰人壽和海大合作起點，未來不僅期望帶動貢寮的整體發展，也希望將這個模式擴展到更多地方。