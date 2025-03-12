台大法律系畢要當女偶像！網轟「浪費社會資源」 教務長1理由相挺

前幾天，日系偶像女團「Primulav」成員「佳那」在社群平台發文表示，有親戚問她台大法律系畢業後，要考律師還是當總統？因為台大法律系歷年來確實出過不少總統，比如：馬英九、陳水扁與蔡英文。然而她卻回答「當偶像」，被部分網友批評「浪費社會資源」。台大教務長王泓仁10日親上火線回應該事件，直白揭開網友的預設觀點：「如果今天是文組學生跨域進入科技產業，會有人批評浪費資源嗎？」他又如何談AI時代下，大學生選擇專業該有的新思惟？原來現在大學教育正嘗試跳脫傳統的「科系框架」？

擁有台大法律系學歷的偶像女團Primulav成員「佳那（Kana-Kana）」，在社群平台Threads上發文表示，當親戚朋友問說：她台大法律畢業後，要考律師？還是去當總統？她回答：我當偶像。部分網友批評「浪費社會資源」、「唸書唸到哪去了」，但也不少網友留言支持勇敢追夢。

大學法律系畢業當偶像，吳淡如、高嘉瑜力挺

這篇貼文有10.6萬點閱和9700多次轉發，引起一陣熱烈討論，不少知名台大法律系學姊出聲支持。吳淡如3月8日在臉書發文支持佳那，貼文寫到「台大法律系當偶像，對不起學校嗎？」她認為，職業沒有貴賤區別。同樣台大法律畢業的高嘉瑜也逗趣輕鬆表示，「姊不是一直在當偶像嗎？」

佳那是偶像團體「Primulav」的一員，為團內橘色擔當，自2021年出道至今當了3年多偶像，演出足跡遍及台灣、日本、香港等地，2023年還曾登上全日本最大偶像音樂祭TIF（Tokyo Idol Festival），去年順利從台大畢業。

雖然佳那是台灣國籍，但小學曾於日本居住一段時間，因此具備流利的中文和日文能力。對於這次事件引發熱議，她也在社群貼文中回應：「謝謝大家的支持，我會開心站在舞台上直到我滿意為止，希望大家都能做自己最想做的事情。」

台大教長：「別被科系限制！」

對於這次事件，台大教務長王泓仁表示，可看出某些民眾對科系和職業的既定印象。他舉例，如果今天是文組學生跨域進入科技產業，「會有人批評浪費資源嗎？」王泓仁強調，台大的目標是培育領導人才，在各行業發揮影響力，而偶像明星就是現今能發揮巨大影響力的職業之一。

另外，偶像除了外表和歌唱跳舞等才能之外，王泓仁認為，「談吐內涵、行爲舉止也會成為表率，」因此，大學階段的學習和經歷仍對其有所影響。王泓仁建議，不該用科系的界定，來限制未來發展領域。

大學也重視應用能力，更鼓勵跨域選修

AI影響下，產業變化快速，許多新興工作出現。王泓仁提到，「不可能各職業都有對應的專才科系，」因此，台大近年強調「Transferable Skill」：就是把所學知識轉移、應用到各行各業的技能。學校鼓勵學生跨域學習，也會開設「總整課程」，引導學生將領域知識統整應用到實際案例中，甚至，「應用到人生project中！」王泓仁如此強調。

除了學校提供跨域資源，產業職能應用也有所變化，「實際上，任何工作都是跨領域工作，」王泓仁舉例，經濟學知識不僅能在金融產業分析國際金融情勢，同樣的分析能力，也可到科技產業協助企業做全球布局。

在職業多元、跨域協作的時代，大學教育正嘗試跳脫傳統的「科系框架」，藉由降低必修學分、開設課程模組、開放雙主修、輔系等方式，鼓勵學生跨域學習。像是台大經濟系的必修課減少，將會計和財政學變為選修，也新增資料科學相關的選修課程，讓學生能根據自身興趣和未來規劃，自主選擇課程模組，培育跨領域且能適應未來變化的人才。

（本文出自2025.03.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）