快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

陽明交大開發AI補償技術 克服OLED亮度衰退問題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大電機工程學系教授趙昌博研究團隊，開發出全球首創的AI智能模型，可根據使用者行為與環境溫度即時補償顯示器的亮度衰退，使螢幕保持最佳狀態。圖／陽明交大提供
陽明交大電機工程學系教授趙昌博研究團隊，開發出全球首創的AI智能模型，可根據使用者行為與環境溫度即時補償顯示器的亮度衰退，使螢幕保持最佳狀態。圖／陽明交大提供

手機或筆記型電腦使用一段時間後，常面臨螢幕亮度、色彩逐漸衰退的問題。國立陽明交通大學電機工程學系教授趙昌博研究團隊，透過嵌入式AI技術，開發出全球首創的AI智能模型，可根據使用者行為與環境溫度即時補償顯示器的亮度衰退，使螢幕保持最佳狀態。

趙昌博指出，有機發光二極體（Organic Light-Emitting Diode, OLED）因長期使用而亮度衰退是業界公認的技術挑戰，目前多數廠商在出廠前進行燒機測試，根據平均數據進行統一補償，但產品間存在個體差異，且消費者使用習慣不一，無法滿足每位用戶的需求。

為解決該問題，陽明交大團隊歷時兩年，開發出智能補償系統。研究先建立模型，估算顯示器內部的溫度分布，再蒐集OLED亮度衰減數據並結合環境溫度資訊，設計出增量式神經網絡模型，最後則透過插值邏輯算法，在最短時間內完成亮度補償。系統可根據使用者的操作行為、環境溫度與使用時長，提供量身訂製的補償方案，徹底解決亮度衰退問題。

陽明交大指出，實驗結果顯示，使用AI補償技術可在顯示器使用超過1000小時後，將紅、綠、藍三原色的亮度分別恢復至97.1%、93.9%與95.1%，顯示精度遠超過傳統方法，提供更穩定的視覺體驗。這項進展歸功於將溫度作為關鍵輸入因素，並採用增量式學習方法，可更高的準確性與適應性。

趙昌博指出，「做研究就是哪裡有挑戰就往哪裡去。」成功解決顯示器亮度衰退後，團隊計畫挑戰更高難度的領域，包括AR／VR眼鏡的Micro OLED色差補償，以及光電感應器的雙向光電轉換技術，期望未來能讓光能與電能的轉換更加精準，消除亮度與色彩衰退對光電設備性能的影響。

陽明交大指出，AI亮度補償技術不僅解決了長久以來的顯示器衰退問題，也為次世代顯示技術與光電應用開闢新的可能性。研究成果已發表於國際頂尖期刊《IEEE Transactions on Industrial Informatics》，並與國內最大顯示器製造商合作，將技術導入產品。

陽明交大

延伸閱讀

上海智元機器人 發布GO-1大模型

百度：加速發展智慧經濟

鴻海推繁體中文AI大模型 兼具優異的運算成本

光寶科營收／2月109億元 月減10%、年增35%

相關新聞

陽明交大開發AI補償技術 克服OLED亮度衰退問題

手機或筆記型電腦使用一段時間後，常面臨螢幕亮度、色彩逐漸衰退的問題。國立陽明交通大學電機工程學系教授趙昌博研究團隊，透過...

高教危機／美國科研人才出走 台灣沒籌碼參與搶人戰？

川普政府削減研究經費，恐造成高階學術人才出走潮，各國開始想辦法搶人。國內大學教授直言，學界還不習慣「國際談判」的套路，就算加薪搶到人，也可能導致「一人獨大」的內部矛盾，私校更因經費短缺難與公校競爭。面對全球人才戰，台灣的大學還有籌碼留住教授嗎？

私大兼任師鐘點費 8月起比照公校

全台有超過四萬名以上大專校院兼任教師，因教育部政策導致許多私立大學鐘點費低於公立，甚至有超過四成私校維持卅二年前的鐘點費...

高雄某科大電腦教室突冒噴泉 學生跳桌奔逃網友笑稱是蜘蛛人

高雄某科技大學電腦教室今天上課上到一半，牆壁冷氣冷卻管線孔突現噴泉，不過洩下來的水骯髒混濁，嚇得學生竄逃，還有人跳桌奔逃...

南市消防局與嘉南藥理大學團隊攜手 啟動消防職安元年

為全面提升消防人員的職業安全與工作環境，台南市消防局今天舉行工作安全作業啟動會議，由嘉南藥理大學擔任職安輔導團隊，正式簽...

北醫大與GSK台灣分公司簽訂MOU 強化醫藥人才培育

隨著全球公共衛生議題日益受到關注，產學合作成為提升人才培養的重要策略。英國知名製藥公司葛蘭素史克（GSK）台灣分公司與台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。