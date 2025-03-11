陽明交大開發AI補償技術 克服OLED亮度衰退問題

手機或筆記型電腦使用一段時間後，常面臨螢幕亮度、色彩逐漸衰退的問題。國立陽明交通大學電機工程學系教授趙昌博研究團隊，透過嵌入式AI技術，開發出全球首創的AI智能模型，可根據使用者行為與環境溫度即時補償顯示器的亮度衰退，使螢幕保持最佳狀態。

趙昌博指出，有機發光二極體（Organic Light-Emitting Diode, OLED）因長期使用而亮度衰退是業界公認的技術挑戰，目前多數廠商在出廠前進行燒機測試，根據平均數據進行統一補償，但產品間存在個體差異，且消費者使用習慣不一，無法滿足每位用戶的需求。

為解決該問題，陽明交大團隊歷時兩年，開發出智能補償系統。研究先建立模型，估算顯示器內部的溫度分布，再蒐集OLED亮度衰減數據並結合環境溫度資訊，設計出增量式神經網絡模型，最後則透過插值邏輯算法，在最短時間內完成亮度補償。系統可根據使用者的操作行為、環境溫度與使用時長，提供量身訂製的補償方案，徹底解決亮度衰退問題。

陽明交大指出，實驗結果顯示，使用AI補償技術可在顯示器使用超過1000小時後，將紅、綠、藍三原色的亮度分別恢復至97.1%、93.9%與95.1%，顯示精度遠超過傳統方法，提供更穩定的視覺體驗。這項進展歸功於將溫度作為關鍵輸入因素，並採用增量式學習方法，可更高的準確性與適應性。

趙昌博指出，「做研究就是哪裡有挑戰就往哪裡去。」成功解決顯示器亮度衰退後，團隊計畫挑戰更高難度的領域，包括AR／VR眼鏡的Micro OLED色差補償，以及光電感應器的雙向光電轉換技術，期望未來能讓光能與電能的轉換更加精準，消除亮度與色彩衰退對光電設備性能的影響。

陽明交大指出，AI亮度補償技術不僅解決了長久以來的顯示器衰退問題，也為次世代顯示技術與光電應用開闢新的可能性。研究成果已發表於國際頂尖期刊《IEEE Transactions on Industrial Informatics》，並與國內最大顯示器製造商合作，將技術導入產品。