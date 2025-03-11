私大兼任師鐘點費 8月起比照公校

全台有超過四萬名以上大專校院兼任教師，因教育部政策導致許多私立大學鐘點費低於公立，甚至有超過四成私校維持卅二年前的鐘點費。近日教育部擬修法改善，預計八月實施，高教工會呼籲應確保私校全面調漲，並推動兼任教師適用勞基法，以保障勞動權益。

高教工會研究員陳柏謙指出，原本公私立大學教師鐘點費相同，但教育部二○一四年以保障兼任教師為名，訂定「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，同意私立大學教師鐘點費不用比照公立，可視財務狀況決定，導致接下來十年公私立大學兼任教師鐘點費脫鉤，差距愈來愈大。

陳柏謙說，十年前公立大學講師及兼任講師鐘點費是五七五元，期間歷經四次調漲，至今已達七五○元。不過，根據教育部公布的上學年資料，一○二所私立大專院校中，僅三分之一跟上公立大學調漲幅度，其餘三分之二學校低於公立大學，甚至超過四成還維持和卅二年前一樣的五七五元。

高教工會秘書長、政治大學勞工研究所教授劉梅君批評，一般企業要卅二年不調薪幾乎是不可能的事情，此事卻發生在台灣的大專校院，非常荒謬。能理解勞方、資方有工時彈性的需求，但兼職不是資本家用來壓低成本、提高利潤的惡劣手段。

鐘點費的調整近日透出一線曙光，陳柏謙表示，教育部近日在即將修正的聘任辦法中，明定私校兼任教師鐘點費不得低於公立。教育部昨也證實此事，表示二月十九日已公告專科以上學校兼任教師聘任辦法修正草案，明定私立專科以上學校自訂的鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額，並規畫自今年八月一日起施行，日前依法制程序積極辦理修正事宜中。

高教工會呼籲，教育部應明確規範兼任教師鐘點費「公私齊一」，並嚴格監督超過六成以上鐘點費仍低於公校的私立大專院校，確保在修法第一時間即比照公校標準，足額調漲兼任教師的鐘點費。同時，現行兼任教師既不適用教師法、亦不適用勞動基準法，完全缺乏聘僱保障，工會也持續要求教育部儘速同意勞動部指定兼任教師適用勞基法。