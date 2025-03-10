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高雄某科大電腦教室突冒噴泉 學生跳桌奔逃網友笑稱是蜘蛛人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄某科技大學電腦教室今天突然噴出小瀑布，學生跳上桌奔逃，被網友笑稱是蜘蛛人。圖／取自Threads
高雄某科技大學電腦教室今天突然噴出小瀑布，學生跳上桌奔逃，被網友笑稱是蜘蛛人。圖／取自Threads

高雄某科技大學電腦教室今天上課上到一半，牆壁冷氣冷卻管線孔突現噴泉，不過洩下來的水骯髒混濁，嚇得學生竄逃，還有人跳桌奔逃，爆笑逃脫的影片上傳社群平台後，網友調侃像「密室脫逃」。校方解釋，因上午進行空調施作工程，不慎使管線殘水流出，中午狀況排除，下午已恢復正常上課。

今天上午11時許，該科技大學4、5樓多間電腦教室漏水，牆壁冷氣管線孔突然冒出水，有如噴泉水往下流，學生上課上到一半落荒而逃，有人抱著書包往外逃，還有人跳上桌抄捷徑逃走，授課老師不斷叫大家冷靜，依然止不住大家拔腿狂奔。

爆笑影片被PO網，學生發文寫下「是怎樣，上課上到一半變游泳池」，沒想到學生躲髒水奔逃畫面曝光，掀起熱烈討論，有網友笑說「為什麼一樣的學費你們比較好玩」、「感覺像是邪典片的開頭」、「每個壓不住的笑容」、「密室脫逃」、「有蜘蛛人」、「金牌特務學校」、「超好笑」、「好好玩」。

也有人留言調侃「免費咖啡哪裡取」、「電腦課還提供奶茶耶」、「上課上到一半還有泰奶可以喝喔」、「免費奶茶」、「這是天降巧克力咖啡」、「怎會有阿華田」。

網友也猜測到底黃濁水從何而來？最先聯想是「樓上屎管破掉了嗎」、「別告訴我是廁所裡的」、「不會是廁所的汙水管吧、「這顏色太噁了」、「天 那個顏色…」、「屎詩性的一天」，還有網友就熱心建議高雄抓漏「要找陳財佑」，但也有人嚴肅看待「都沒人要保護電腦嗎？話說冷氣的冷卻水管怎沒塞住」、「幾十萬的電腦教室沒了」。

校方說明，去年學校響應政府節能減碳的政策，把中央系統空調停掉，換成單機分離式冷氣，已全部完工，現在正在使用中，今天上午安排移除空調舊管路，施工中不慎讓殘水流出，6間電腦教室課程受到影響。

校方表示，研判可能是之前颱風造成管線積水，水洩下來不到半小時就漏完，擦乾地板狀況就排除了，學校強調這是臨時發生的緊急狀況，並非如部分學生說設備老舊所致，至於財損方面只有部分螢幕被水濺到，但沒有傷到主機，不影響教學，教室整理乾淨後，下午電腦課都已恢復正常上課。

高雄某科技大學電腦教室今天突然噴出小瀑布，學生跳上桌奔逃。圖／取自Threads
高雄某科技大學電腦教室今天突然噴出小瀑布，學生跳上桌奔逃。圖／取自Threads
高雄某科技大學電腦教室今天突然噴出小瀑布。圖／取自Threads
高雄某科技大學電腦教室今天突然噴出小瀑布。圖／取自Threads
高雄某科技大學電腦教室今天突然噴出小瀑布，學生拔腿狂奔。圖／取自Threads
高雄某科技大學電腦教室今天突然噴出小瀑布，學生拔腿狂奔。圖／取自Threads

冷氣 教室

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