南市消防局與嘉南藥理大學團隊攜手 啟動消防職安元年

為全面提升消防人員的職業安全與工作環境，台南市消防局今天舉行工作安全作業啟動會議，由嘉南藥理大學擔任職安輔導團隊，正式簽署「台南市消防工作安全衛生政策宣言」，啟動消防職安元年 ，確立「確保廳舍安全、強化勤務保障、促進身心健康」三大目標。

市長黃偉哲表示，消防人員作為守護市民安全的重要力量，工作安全與健康是市府最關心的議題；此次跨部門合作，將有效提升消防隊伍的職安防護水平，也展現出政府對基層公共安全的堅定承諾，台南市的消防職安工作將邁向一個嶄新的里程碑。

消防局長李明峯表示，消防人員每日面對高風險環境，必須從根本上強化職業安全與健康保障；今後與嘉南藥理大學的合作，不僅引進先進的安全管理理念，也將幫助持續優化內部安全作業程序，確保每位同仁都能在安全、健康的環境中執行任務。

輔導團隊主持人嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏指出，學術研究與實務經驗的結合，是提升職安管理水平的關鍵，這次與台南市消防局共同開啟消防職安元年，將運用學校在安全衛生與健康管理方面的專業知識，為消防局量身打造一套符合現場需求的輔導方案。