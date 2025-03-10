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北醫大與GSK台灣分公司簽訂MOU 強化醫藥人才培育

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
GSK 台灣總經理格婷娜（左）與台北醫學大學校長吳麥斯（右），於今年3月7日簽訂人才培育合作備忘錄。圖／台北醫學大學提供
GSK 台灣總經理格婷娜（左）與台北醫學大學校長吳麥斯（右），於今年3月7日簽訂人才培育合作備忘錄。圖／台北醫學大學提供

隨著全球公共衛生議題日益受到關注，產學合作成為提升人才培養的重要策略。英國知名製藥公司葛蘭素史克（GSK）台灣分公司與台北醫學大學攜手合作，正式簽訂人才培育合作備忘錄（MOU），透過多元交流與實習計畫，推動生醫及公共衛生領域的專業人才發展。

此次合作備忘錄的簽訂，象徵學術界與產業界攜手，為台灣培育具備實務能力的公共衛生與生醫人才。台北醫學大學校長吳麥斯表示，藉由合作計畫，將提供學生更多接觸生技與製藥產業的機會，並透過實習、業師指導、講座等方式，讓學術理論與產業實務接軌，縮短學用落差。

GSK在全球擁有超過40年的疫苗及醫藥開發經驗，研發內容涵蓋流感、帶狀皰疹、呼吸道融合病毒（RSV）等傳染病疫苗的研發及供應，同時在癌症、呼吸道疾病、HIV、紅斑性狼瘡等治療領域占有一席之地。與北醫的產學合作，將使學生能夠深入了解國際製藥公司的運作模式，並提升未來就業競爭力。

GSK台灣總經理格婷娜（Tina Graves）表示，雙方挹注資源，培養於生物製藥業界的專業技能，有助於拓展相關科系的學生未來出路。GSK Taiwan將提供北醫大的學生醫藥產業相關之實習與工讀機會，包括業師輔導與講座等資源。

合作案充分展示了北醫大在醫藥教育領域的實力和國際化視野，格婷娜指出，歡迎具潛力的學生來到GSK的團隊實習，同時體驗外商的職場文化，未來可更順利銜接人才就業。

北醫大 實習

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