影／弘光科大運休系學生赴日研習滑雪 從沒經驗到中高階水準

弘光科技大學運動休閒系32名學生參加「征服雪地─滑雪運動實務增能」計畫，到日本栂池滑雪場進行6天的研習課程，沒有滑雪經驗的學生們從初階開始學起，結業時許多學生已達到中階、中高階水準，可在紅線中級滑道在自在轉彎，進步神速，學生也自我期許下次可以進階考國際證照。

弘光科大運休系執行深耕計畫中的促進國際移動「征服雪地-滑雪運動實務增能」計畫，由副主任王怡菁帶隊前往研習；王怡菁表示，滑雪是國際上熱門的運動休閒活動，為增進學生國際就業移動力，去年第一次帶4名學生到日本執行滑雪運動實務增能計畫，今年擴大辦理，帶32名學生去研習，接下來還會安排學生到日本滑雪場海外實習。

今年的滑雪運動實務增能研習以單板滑雪為主，課程從初階可上下搭乘攬車、綠線初級雪道、落葉飄、單向轉彎(C Turn )、連續控制速度轉彎 (S Turn )，到中階綠線初級雪道可自在轉彎、紅線中級滑道連續轉彎 。王怡菁說，她觀察發現，原本就有運動基礎的學生很快就能掌握技巧，進步相當神速，研習結束時，好幾位學生已達到中高階水準。

運休系大一學生林瑋勝擅長羽球，研習後已經可以在紅色中級滑道悠遊自在地轉彎，林瑋勝指出，原本自己就對衝浪、滑雪這類板上運動有興趣，這次滑雪研習從基礎學起，後面教練開始傳授捉住重心等進階訣竅，要滑得好必須自己慢慢揣摩，有運動基礎較能掌握重心及平衡，希望未來可以考取滑雪國際證照。

大二學生鄭子揚擅長足球運動，利用餘暇在國中擔任室內5人制足球助教，推廣室內足球運動，鄭子揚說，滑雪是在台灣接觸不到的運動，之前看過很多相關影片，很有興趣，這次研習時常摔倒，但越摔越捉得住技巧，每天早上9點到下午4點充實的課程訓練下，回住處晚上全身痠痛，但第二天一穿上裝備又生龍活虎，有考慮以後去日本滑雪場實習及拿滑雪國際證照。