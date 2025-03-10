上大學要買筆電還是平板？過來人分析優劣：做報告沒它很痛苦

上大學時該選擇購買「筆電」還是「平板」呢？一名女網友發文，稱她考完學測後家人覺得要買筆電上大學，但她認為用平板較為方便，對此，網友們分析筆電和平板的優劣，並指出「看自身習慣」來決定購買何者。

一名女網友在Dcard發文，表示她剛考完學測，預計會上的科系是傳播類或是管理類，她想要買「平板」上大學，因為大學上課很多講義是電子檔，也需要用來做備審資料。但家人提議買筆電比較好，她認為平板也能裝鍵盤打字，並無不方便，目前未與家人達成共識，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友推薦買筆電，「備審資料一定要用筆電，否則妳真的會很痛苦，不管是Office系列還是Canva都是要用筆電做才會順，即使像妳說的平板加裝鍵盤也沒辦法達到筆電的效果（我自己也有鍵盤、pencil)，未來進了大學裡面上課筆電也一樣比平板好用」、「筆電無法取代平板，平板無法取代筆電。目前想做備審資料，先買筆電」、「筆電做報告很重要」。

但也有網友推薦平板，「推平板，論日常使用還是覺得平板方便很多」、「推一下平板，大一的時候家人先買筆電給我，但後來因為覺得筆電太笨重，我幾乎沒在用（因為我自己習慣用手機的word打報告，後來還是買了平板方便手寫筆記，帶來帶去比較方便」。

也有網友建議看個人習慣，再做決定，可以都買，「看妳的習慣，我上課的教授習慣用紙本書，但我不想背書跑，一本都厚得可以當枕頭了，所以我買了平板，很讚，後悔這學期才買，上學期都背著書跑，滿課的時候肩膀都不舒服」、「都買，經濟上有困難就先買二手的」、「各有各的功能，各有各的需求，如果經濟許可，二者兼得」。