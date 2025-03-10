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隱藏版黃金4科系 亞大成熱搜
根據國內整合升大學資訊查詢系統「大學問」頻道統計，1年來有449萬人次、5319萬筆瀏覽全國2658個科系，點閱最高的4大類型，緊扣就業市場需求，被譽為「隱藏版黃金科系」亞洲大學全包，是被瀏覽的熱門大學。
4大科系學群包括檢驗放射學群、復健醫療學群、大眾傳播學群、運動產業學群。首先，亞大醫健學院有「醫學檢驗生物技術學系」據「大學問」頻道指出，擁有國際證照即有就業保障，衛福部管制招生名額，被稱「醫院公務員」年薪55萬至80萬元，最高150萬元。
亞大醫健學院設有「物理治療學系」「職能治療學系」「聽語學系」3項，屬查詢量4大之一的復健醫療學群。校方引述「大學問」指出，台灣邁入高齡化社會，復健需求大增，取得國家證照就有就業保證，亞大畢業校友年薪55至100萬元。
隱藏版黃金科系另有大眾傳播學群，亞大資電學院設「資訊傳播學系」，近來AI技術重塑傳播產業，畢業生不受傳統媒體局限，可進入電商、遊戲、金融、醫療、科技等領域就業，選擇多元化。
最後「運動產業學群」，亞大在管理學院設有「經管系休閒運動管理組」。「大學問」頻道說，全球運動科技產值2030年將達13.4兆元，台灣可望占10%，帶動運動保健、管理與科技，亞大放在經管系，導入AI結合智慧運動休閒產業，符合就業趨勢。
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