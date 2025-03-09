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台大畢業歌《上台大便》掀議 創作者發聲拋3問：盼促成思考與改變

聯合新聞網／ 綜合報導
台大示意圖。記者杜建重／攝影
台大示意圖。記者杜建重／攝影

台灣大學畢聯會日前公布113級畢業歌徵選結果，《上台大便》一曲以俏皮的旋律、精熟的木吉他編曲，及歌詞道出文組畢業生求職的焦慮心聲，不僅在網路上獲廣大迴響，也博得校內學生的青睞中選。對此，該曲創作者透過台大畢聯會發聲，希望大眾聚焦在歌曲的創作意涵，期盼藉由討論促成更多的思考和改變。

台大113級畢業歌徵選共有7首歌參與，票選活動為期2周。台大畢聯會2日公布最後結果，由《上台大便》以校內學生網路表單投票第二高票（152票），及YouTube逾21萬點閱次數拔得頭籌（截至9日已破44萬次點閱）。消息一出，由於該匿名演唱者曾在歌曲最後留下一句「這首歌如果上了，我就上台大便」，引起外界關注本人是否會兌現承諾。

據三立新聞網報導，該曲的創作者透過台大畢聯會聲明表示，感謝各位的關愛與支持「小的真是受寵若驚，忐忑不已」，並婉拒任何公開採訪。她指出，這首歌的創作理念完全是出自「個人」對於文組生涯與就業焦慮的抒發，若因此造成各界困擾真的非常抱歉，也想向台大表達深深的歉意。

《上台大便》的創作者也懇請大眾，盼聚焦在更重要的事情上，例如「為什麼會誕生這首歌？」、「為什麼台大學生（甚至全世界的年輕人）常常感到不快樂？」、「是不是我們的社會出了什麼問題？」等議題，希望這些討論能促成更多思考與改變，無論是世界還是社會體制，一定都有進步空間，喊話「只要大家團結努力，就能讓這個世界變得更好」。

她也強調，很感謝台大在自己經濟困難時給予的及時幫助與溫暖，決定將《上台大便》這首歌的收益將全數捐給「台大弱勢助學金」。

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