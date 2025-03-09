他資工碩班選涼爽實驗室 出社會卻被電…網指1狀況嘆：不如少辛苦2年

日前一名男網友在論壇透露，他研究所選到「涼爽實驗室」，2年的碩班生涯只看2篇論文、寫1篇論文就畢業了，結果出社會就被主管盯，讓原PO直呼，「職場不像是學校那麼寬容」，但貼文底下有網友認為即使學士班、碩士班付出努力，也不見得會獲得等值回饋，不過也有人對此持不同看法。

原PO在Dcard以「很多人以為碩班要讀很多論文」為題發文表示，自己碩班不同於外界想像，並沒有讀很多論文，因為他選到很涼爽的實驗室。

原PO也在貼文中列出他的碩班生涯：碩一上看了一篇論文；到了碩一下也只看一篇論文，只是多了將論文上的程式碼抄下來跑過一遍；碩二上則是改一改抄的程式碼以跑出不同數據；碩二下才稍微複雜一點，要說明數據有何意義，以及自己對論文的貢獻。

但是原PO也透露，畢業後工作就被主管電了，他也推測這是因為職場不若學校寬容，且若下屬表現不好，上司也得扛下責任，對此原PO直言，「職場很可怕的」。

有網友表示，「碩班進到硬的實驗室遇到慣老闆，出社會也有機會被主管電吧」、「涼爽準時畢業比較重要，既然不管怎樣出社會都會被電，與其辛苦32年，不如辛苦30年就好」、「大學耍廢辛苦40年，大學認真辛苦44年」；但也有人持不同見解，「我本身閱讀、搜尋文獻的能力是在研究所建立的，這個技能到我工作的現在都還在使用，覺得這個投資很值得」。

有網友透露自己碩班也算輕鬆，「我一篇都沒看，我都不知道自己是怎麼拿到學位的」、「跟我目前的進度差不多，只有一篇論文」、「這我，對不起」、「這完全我」；另一方面，有人則透露讀碩班的辛苦，「一般實驗室至少看200篇論文」、「文組生看的論文數量可能都要破500了」、「太涼了吧，我都快死了，每天都在實驗室弄老鼠，最後還要調查跟人體試驗」；也有人對原PO貼文的真實性存疑，「你論文Reference（參考資料）只放2篇嗎」。