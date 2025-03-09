大專生本國語文競賽222人報名 總獎金128萬

日前一名男網友在論壇透露，他研究所選到「涼爽實驗室」，2年的碩班生涯只看2篇論文、寫1篇論文就畢業了，結果出社會就被主管盯，讓原PO直呼，「職場不像是學校那麼寬容」，但貼文底下有網友認為即使學士班、碩士班付出努力，也不見得會獲得等值回饋，不過也有人對此持不同看法。

2025-03-09 16:01