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大專生本國語文競賽222人報名 總獎金128萬

中央社／ 台北9日電

113學年全國大專校院學生本國語文競賽今天登場，有44所大專、共222名學生參賽，今年全面提高競賽獎金額度，第1至3名分別提升至2萬、1.5萬、1萬，總獎金高達128萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，為加強推行本國語文教育，提升大專校院學生本國語文素養與學習興趣，增進年輕世代語言的使用機會，教育部自110年起舉辦首屆「全國大專校院學生本國語文競賽」，迄今邁入第4屆。

本國語文競賽競賽提供大專學生展現自身本國語文能力的舞台，並於111學年起首度增列競賽獎金，同時持續與客家電視台、公視台語台及原住民族電視台共同協力，競賽優勝者將列為電視台相關實習、培訓優先錄取對象，以吸引更多大學生參與競賽。

教育部說，113學年全國大專校院學生本國語文競賽」今天在國立中央大學登場，國內44所大專、共222名學生參賽；為激勵與吸引更多大專生參與展現，今年全面提高競賽獎金額度，第1名至第3名獎金分別提升至新台幣2萬元、1.5萬元、1萬元，總獎金高達128萬元。

教育部表示，113學年全國大專校院學生本國語文競賽包含「動態」演說以及「靜態」作文項目，今年台灣原住民族語言演說競賽項目的報名人數及族群數都比去年多；作文項目除了書寫組，也規劃台灣台語、台灣客語的電腦打字組，盼藉大專生擅長的數位媒體能力，推廣語言書寫系統，今年競賽預計3月28日舉行頒獎典禮。

大學生 教育部 語文競賽

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