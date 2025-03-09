雙北推市立大學 當「城市大腦」

台北市長蔣萬安要求打造市立大學成為市府智庫，貼近地氣提供政策具體做法。新北副市長劉和然近期也提出設置「新北市立大學」構想，盼成為擔任城市發展的腦中樞，讓施政不因首長交接斷層，外界視為參選2026的起手式。藍營支持，但綠營批雙北不該唱雙簧。

北市大先前已與北市聯醫簽訂合作備忘錄，增設護理系，對都更議題規畫建築及都市設計碩士學位學程配合。教育局表示，北市大邀專家學者商討都市議題提出政策，並透過「智庫研討會」擴大學校師生參與市政，將市政議題融入「台北探索」課程。

劉和然表示，他和市長侯友宜都是事務官出身，深知市政延續不應該被任期限制，市府的許多政策專案須長期研究。以規畫中的新北大巨蛋為例，2年內動工不易，市立大學就能延續施政；未來也可做師資培訓或在職進修，整合社區、勞工、婦女與松齡大學。被問到這是否參選新北市長起手式？劉和然強調，比較希望建構長治久安的制度，擘畫城市願景。

北市國民黨議員吳世正認為，市政建設很實際卻需要理論導引，大學學術理論也需要實務，可讓城市治理與時俱進、符合市民需求，現由公務員擔任智庫不切實際，畢竟平日公務就很繁忙。新北市議會國民黨團書記長王威元說，市立大學可依新北產業特色制定發展定位，找到最好的道路，他非常樂見。

北市民進黨議員許淑華認為，學校應培育國家優秀人才，北市大前身與北體合作培育出戴資穎、王齊麟、李洋等名將，不該變成公務員培訓中心；對新北也拋出成立市立大學，她酸「雙北不要互相唱雙簧，將公家資源變成私人運作的領域，身為議員我不認同，學術、教育界也不會允許。」

新北市議會民進黨團總召廖宜琨表示，應先思考回歸大學教育自主，政策研究、參與的指向性與大學教育有根本差異，可先評估成立高位階智庫型幕僚單位，不隨政黨輪替。