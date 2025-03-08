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嘉南藥理大學歡慶創校59年 宣示傳承創校精神迎向未來

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南藥理大學歡慶創校59年，宣示傳承創校精神迎向未來。圖／校方提供
嘉南藥理大學歡慶創校59年，宣示傳承創校精神迎向未來。圖／校方提供

嘉南藥理大學今天迎來創校59周年校慶。國內外各地友校代表、校友、社會人士齊聚一堂，見證嘉藥近60年歷程。校方形容「現場洋溢溫馨與喜悅氛圍」。

校方舉辦籃球賽、排球賽、健康單車行、藥學系舞團表演、大隊接力及拔河比賽及嘉藥盃歌唱總決賽、名人講座等一系列活動。還邀請鄰近國高中職學校參與，校園充滿青春氣息很熱鬧。

校長校長張翊峰表示，嘉大始終秉持「真實」校訓，王昭雄老董事長領導下由單一藥學科發展為今日的綜合性大學，不僅在學術研究屢創佳績，社會服務和人才培育也做出卓著貢獻。今年雜誌「醫藥生技業最愛大學生」調查排名科大第一，非上市櫃公司最愛大學生私科大第一。

他說，嘉藥連續通過教育部USR計畫，今年取得兩千多萬補助，去年年更獲頒「USR福祉共生組楷模獎」，展現出色社會責任與影響力。學校積極推動國際產學專班及3+4產攜僑專班，為來台學子學習與就業開創更多機會，持續拓展國際聲譽。

面對人工智慧快速發展，張翊峰強調嘉藥正積極探索如何培養學生在M時代的競爭力，縮小AI科技帶來的數位落差，並善用AI提升教學品質。學校將以創新與堅毅精神迎接新時代挑戰，攜手全體師生共創嘉藥新篇章，邁向更加燦爛的未來。

典禮開始前特別安排悼念儀式，向已故前董事長王昭雄致敬，張翊峰帶領師生與來賓手持祈福小燈，播放感恩影片，回顧老董事長「為教育奉獻一生感人事蹟，秉持興學濟世精神，為嘉藥奠定堅實基礎，更在台灣醫藥教育發展上立下不朽里程碑」。

「一日嘉藥人，終生嘉藥情」，校方宣示「將承襲王昭雄精神，持續邁向卓越」。

嘉南藥理大學歡慶創校59年，宣示傳承創校精神迎向未來。圖／校方提供
嘉南藥理大學歡慶創校59年，宣示傳承創校精神迎向未來。圖／校方提供
嘉南藥理大學歡慶創校59年，宣示傳承創校精神迎向未來。圖／校方提供
嘉南藥理大學歡慶創校59年，宣示傳承創校精神迎向未來。圖／校方提供

大學生 藥學

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