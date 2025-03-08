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台大徵才博覽會逾4萬職缺 186家企業提供跨領域職位

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午登場，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。記者侯永全／攝影
匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午登場，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。記者侯永全／攝影

國立台灣大學今舉行校園徵才博覽會，連結超過330家企業與450個攤位，總計逾4萬個職缺台大學務長朱士維表示，今年有近150家企業提供ＡＩ相關職缺，甚至傳產界也不停創新，亦提供ＡＩ職缺積極搶才。

朱士維特別強調，時代趨勢正不停的落地於產業界，近年傳統產業也不停創新，本次加入校園徵才博覽會亦提供ＡＩ相關職缺。再者，近年不少國際專業人士也有機會來台，台大學生組成目前20%為國際生，本次也有約170家企業針對國際生、僑外生留台，提供相關工作機會。

朱士維也談到，現今的職場不再是單一專長就能繼續工作，全球政經局勢變動，今年186家企業開放不限科系的跨領域職缺，讓各系學生都有機會來角逐。

台大也分析今年徵才三大趨勢，AI與數位科技的發展，促使企業求才標準從單一專業轉向跨域整合。不僅尋找AI工程師，還需要能將AI技術應用於時尚、醫療、製造、金融等多元領域的跨域人才；再者，綠領人才依然炙手可熱，又隨全球供應鏈重組，也促使企業加強國際人才佈局，對具跨文化溝通與國際視野專業人才需求大幅提升。

台大舉例，今年台泥啟動數位智能領航師計畫，獲選者將接受為期3個月的跨事業體培訓，並與台灣、中國大陸、歐洲跨國夥伴合作，進入台泥決策核心，參與智能電網專案、碳排管理、供應鏈 AI 最佳化、能源預測與智能儲能。華碩則推動Global Talent Program，幫助新鮮人融入跨國職場，培養全球競爭力。

台積電今年預計在台灣招募包含工程師與技術員等約8000名新進員工，比去年增加逾2000個，除了鎖定電資、理學院外，也歡迎商學院、管理學院、文學院等學生加入。

台積電碩士畢業新進工程師平均整體薪酬達新台幣220萬元，今年招募電機（子）、電信、光電、物理、材料、化學（工）、機械、資工（管）、工工（管）、環工、商管、企管、財金、經濟、會計、數學、統計、人資、心理、教育、勞工、法律等理工和管理相關科系的應屆畢業生，或具備相關工作經驗的人才，工作地點包含桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地。

以「未來人才進行式 – AI領航 × 職涯無界 × 創新無限」為主題的台大校園徵才博覽會，上午在椰林大道登場。記者侯永全／攝影
以「未來人才進行式 – AI領航 × 職涯無界 × 創新無限」為主題的台大校園徵才博覽會，上午在椰林大道登場。記者侯永全／攝影
匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午登場，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。記者侯永全／攝影
匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午登場，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。記者侯永全／攝影

台大 職缺

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