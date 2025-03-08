充實中台灣大陸研究能量 東海大學成立「大陸研究中心」

台灣的大陸研究已有新機構成立，東海大學日前已於政治系正式成立「中國大陸暨區域發展研究中心」，陸委會副主委沈有忠指出，陸委會作為中央政府協調各部會並提供國安單位制定相關政策，期待東海大學「中國大陸暨區域發展研究中心」協助陸委會對於中國大陸、國際局勢的研究做得更精準到位。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心揭牌暨2025年中共兩會研析與影響座談會於3月7日舉行，據該校官網，為促進台灣在國際局勢變遷中的學術參與，並透過民主教育的推廣，深化年輕世代對於民主價值與國際發展的理解，東海大學於2025年將「都市暨區域發展研究中心」正式更名為「中國大陸暨區域發展研究中心」。

首任陸研中心主任林子立表示，該中心將積極扮演兩岸智庫角色，強化中國大陸與區域政治研究，透過交流增進彼此關係將更能強化台灣的民主韌性與全球競爭力。對於該研究中心未來是否有兩岸交流的規劃？據中平社報導，林子立受訪表示不排除，兩岸關係特別是學術交流、民間交流是重要的，學校非常歡迎中國大陸的學者、專家來東海訪問，長期以來東海大學一直是大陸學者來中台灣必訪之所在。

目前借調為陸委會副主委的東海大學政治系教授沈有忠則指出，近年來國際局勢變化劇烈，從俄烏戰爭、中東地區衝突到美國總統川普就任等，全球政治不斷變動，兩岸關係也在這樣的國際背景下出現更多變局，陸委會作為中央政府協調各部會並提供國安單位制定相關政策，非常需要各界的支持與幫助，期待東海大學「中國大陸暨區域發展研究中心」不僅成為中部地區甚至全台灣重要的研究領航角色，透過連結民間團體、老師們的投入，協助陸委會對於中國大陸、國際局勢的研究做得更精準到位。

沈有忠並指出，台灣許多校院有對大陸研究的學術機構，比較多集中在北台灣，中台灣相對少，希望未來東海大學陸研中心也可以扮演不只是中部，甚至是全台灣對中國大陸研究的領航者。

對於東海大學成立大陸研究中心，澳門媒體新華澳報8日發文分析指，台灣已經有許多大陸研究機構，因而「不差在」在過去極少涉及大陸研究的東海大學，文章認為，估計陸委會支持甚至不排除參與在東海大學成立大陸研究機構，是要設立一個由陸委會親自掌握，但又並非是公立大學而是私立大學，因而方便與對岸進行學術交流的大陸研究機構。但問題是東海大學過去在大陸研究方面是「一片空白」，要在此基礎上達到與台灣大學國發所，政治大學國關中心，淡江大學大陸研究中心等那樣的水平，「恐怕具有很大的難度」。