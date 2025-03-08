成大單車節連續舉辦2天 提供大學科系探索和升學指南

大學個人申請入學即將展開，成功大學 2025 年科系博覽會單車節今天舉行，吸引許多對成大感興趣的高中生及家長前來，成大學長姊擔任高中生的引路人，幫助他們了解大學環境與學習資源，協助規畫未來的學習藍圖。今年的單車節持續兩天，不展示學術資源、師資設備與產學合作成果，更透過展演、對話等活動，呈現成大的內涵與人文關懷。

單車節活動由成大學生主導，「單車」是成大學生共同的記憶，因此以此為名，象徵學習旅程的開始。2025 年單車節邁入第18屆，並延續與鄉育教育基金會的公益合作，透過前往偏遠地區高中宣傳單車節，並協助基金會在成大招募培訓科系輔導員，縮短城鄉教育資源落差。此外，基金會也提供交通補助，讓偏鄉學生能順利參與活動。

科系博覽會期間，各科系全力展現特色，學長姊熱情解答問題，部分科系更舉辦系館導覽、體驗活動等，讓高中生親身感受不同領域的魅力。主辦單位亦安排多元活動，包括「升學指南」系列講座，如「成大人『成』實說」、「教授面試技巧大公開」、「申請入學經驗談」及「學習歷程攻略靜態展」。

此外，為幫助高中生探索自我，規畫「校園論壇」、「情境解謎」、「大學生大膽說」、「人生叉路口」等活動。今年更與成大藝術中心合作「渡光蝕憂」展，設置心情留言板、歌曲聆聽、文字療癒等區塊，透過藝術傳遞溫暖，讓參與者進行深層對話，釋放壓力。

成大副校長陳玉女、教務長沈聖智、學務長洪良宜等校方代表，與台南一中、台南二中、嘉義高中、高雄中學等多所高中校長共同騎單車進場，象徵帶領高中生勇闖學海、成功啟航。

陳玉女表示，單車節已有 18年，每屆學生在籌辦過程中培養領導力與責任感。成大擁有 11 個學院、46 個系，為學生提供多元且完整的學習環境，自 1931 年創校以來，培育超過 20 萬名校友，成為企業最愛大學之一。邀請高中生加入成大，一同迎向光明未來。

台南一中校長廖財固指出，一中與成大地理相近、關係密切，成大長期提供支援，希望雙方攜手共創台南榮景。高雄中學校長莊福泰則表示，雄中畢業生約六分之一選擇成大，顯示對成大的高度認同。他認為單車節讓高中生提前了解大學生活，有助於未來適應與選擇適合的學系。

成大系聯會會長陳志嘉分享，自己在高中時曾參加單車節，讓他對大學科系有更清晰的認識，也幫助他釐清未來方向。學生會會長吳宸宏及單車節籌備會總召方文廷則期許高中生透過活動探索自我，深入了解成大資源。社聯會會長王其賢則提醒，高中生應善用大學提供的多元資源，成大擁有 175 個社團，期待新生加入，共同創造豐富的大學生活。