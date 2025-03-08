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中正大學獲教育部支持升級設備 培育IC設計半導體人才

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
中正大學今年獲教育部IC設計計畫支持，培育先進製程半導體人才。圖／校方提供
中正大學今年獲教育部IC設計計畫支持，培育先進製程半導體人才。圖／校方提供

全球科技產業競爭加劇，高階IC設計人才炙手可熱，中正大學今年獲教育部補助，推動先進製程IC設計及驗證環境建置計畫，由電機系教授王進賢擔任計畫主持人，資工系教授鍾菁哲擔任協同主持人，將大規模升級設備及實驗室，提升IC設計研發能量。

電機系特聘教授王進賢2003年創立中正大學晶片系統研究中心，多年來專注於研究半導體議題，發表多篇高質地學術論文，帶領電機系與資工系組成SOC（晶片系統）設計團隊。王進賢認為，唯有透過紮實的教育訓練，才能培養出高階IC設計專業人才。

校方指出，計畫內容初期將整建工學院第一館高效能機房，優化機房設施並添購高效能運算伺服器，確保設備穩定運行。此外，也將在電機系與創新大樓內建置IC設計專屬實驗室，其中電機系447A實驗室將擴編至56台Linux伺服器，提供更多學生進行IC設計練習。

此外，中正大學創新大樓104教室將設置30台Linux伺服器，支援高階製程教學與研究；另在晶片驗證部分，將整建電機系447B驗證實驗室，添購精密量測儀器，未來可測試與分析更高性能晶片，讓學生自己驗證晶片設計品質，確保晶片符合業界標準。

王進賢說，為確保人才培育完整性，開設多門IC設計相關課程，包括奈米積體電路設計、抗變異積體電路設計、高等數位積體電路設計、特殊應用積體電路、超大型積體電路設計導論，許多電機、資工及通訊系學生跨系選修，目前計畫剛開始，人數已達142人。

王進賢指出，接著將進一步開設9門半導體相關課程，包括超大型積體電路實作專題、IC設計實驗、嵌入式記憶體設計、SOC專論、智慧音訊系統晶片等，不僅能強化校內教學與研究能量，也讓學生透過實作累積更多實戰經驗，為未來進入產業做好準備。

中正大學今年獲教育部IC設計計畫支持，培育先進製程半導體人才。圖／校方提供
中正大學今年獲教育部IC設計計畫支持，培育先進製程半導體人才。圖／校方提供

中正大學 電路

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