前文化部長龍應台 應聘台東大學特約講座

作家、前文化部長龍應台應聘擔任台東大學114年特約講座，正式修課學生只收12名，但課程開放旁聽，目前已有逾60名學生登記旁聽。

台東大學今天發布新聞稿表示，「龍應台講座」的美麗因緣始於去年8月18日，台東大學校長鄭憲宗夫婦與前人文學院長林永發、華語文學系主任董恕明及教授許秀霞一行，前往龍應台「躬耕田野」的都蘭所在拜訪。

在海風輕拂的午後，龍應台聆聽著關於台東大學的許多故事，眼裡不時流露關懷與熱忱。龍應台提出「多給年輕人自信」的溫暖建議，也表達想為偏鄉青年開啟更多可能性的心聲。

台東大學表示，鄭憲宗也是龍應台的忠實讀者，他回憶當時面對龍應台介紹學校概況時，居然緊張到心跳加速，這場充滿真誠與共鳴的對談讓龍應台欣然應允擔任特約講座教授一職，促成了台東大學學生得以親灸大師的難得機會。

台東大學表示，龍應台的講座課程在台東大學引起熱烈迴響，為與學生有更充分討論，正式修課學生只收12名，但課程開放旁聽，目前登記旁聽的學生已有60名之多。

為了讓修課同學有更扎實的基礎，龍應台開出了包含卡繆「瘟疫．俄蘭城」、薩伊德「流亡者之書．國家」、柳宗元「捕蛇者說」、「沈從文自傳」、夏曼藍波安「大海浮夢．飢餓的童年」以及「大武山下」和「注視」中的部分篇章，提供學生課前預習。

龍應台曾任文化部長、台北市文化局長，對台灣文壇影響深遠，作品有「野火集」、「大江大海一九四九」、「親愛的安德烈」、「目送」。2020年歲末，龍應台帶著母親以及貓咪、狗兒，遷居台東都蘭山區，展開迥然不同的野居生活。

4年後新作品「注視-都蘭野書」帶領讀者進入全新的視野。她以細緻的覺察，體驗山林的美好與荒野的脆弱，觀察不同族群的人我互動，重新注視蜂、蟲、蛇在自然生態的位置，以全新的視角專注聆聽與注視，關切這世界上99.99的物種。除了山居生活，龍應台更以數字關切原住民的健康權利、生命遭遇及台灣土地因農藥濫用所造成的生態變化，希望讀者們也能多關心這些重大但少見媒體關注的議題。