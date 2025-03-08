共育綠色人才 北科大、九州工大合作永續城市交流

為激動學生對於「永續」議題的多元思考，台北科技大學與日本九州工業大學合作「2025永續城市發展國際交流工作坊」，兩校學生一起實作、腦力激盪，學習從「城市觀察家」的眼光，發想更有韌性的城市永續方案。

「2025永續城市發展國際交流工作坊」由北科大新世代住商與工業節能研究中心、研發處、國際處共同舉辦，邀請九州工大17位學生於本月5至7日到北科大參訪，並與北科大16位學生交流。

北科大副校長任貽均指出，今年兩校參與學生的背景更加多元，來自機械、資工、電機、電子、化學、材料、建築、光電、化工、自動化、英文、技職教育等不同系所。跨校跨域分組後，學生實地走訪北科大綠能設施與生態校園、城市永續建設如台北101、植物園、故宮等地，不僅把握機會認識彼此城市的永續實際作法，也共同思考如何應對剩食、水資源循環、能源再生等議題，希望鼓勵學生關懷社會，發展永續思維，進一步落實行動方案。

帶領工作坊的北科大機械工程系助理教授阮于軒，專研城市風能系統、永續建築環境等，考量到北科大、九州工大都位處臨海的城市環境，今年特別規劃融入設計思考的「垂直軸風機實作工作坊」，有別於一般離岸常見的水平軸風機，引導兩校學生認識更適合城市的垂直型風機，分析兩種系統的特性和差異。

阮于軒帶領的永續工程研究室團隊，事先3D列印出多款小型垂直軸風機的構型，包括阻力型、升力型等多種變形風機，現場吹風展示，並提供不同材質厚度的紙板材料，讓學員動手裁製、動腦思考，發揮創意自組風機；現場實測學生自製風機的發電性能。阮分享，雖然有些風機一吹風就解體，但也有同學做的結構特別穩固，儘管是一手就能掌握的紙製小型風機，也能產生高達2000伏特的電壓，轉出不錯的發電效率潛能。