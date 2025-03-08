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通訊網路開拓者廖婉君 榮獲2025台灣傑出女科學家

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
第18屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽「傑出獎」，由台灣大學電機系曁電信工程研究所特聘教授廖婉君博士（中）獲得。「新秀獎」則頒發給台灣大學大氣科學系曁研究所副教授黃彥婷博士（左二）及清華大學物理系與天文研究所副教授揚湘怡博士（右二），主辦單位台灣萊雅永續長陳家祥（右一）、吳健雄學術基金會執行長林明瑞（左一）一同合影。記者林俊良／攝影
第18屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽「傑出獎」，由台灣大學電機系曁電信工程研究所特聘教授廖婉君博士（中）獲得。「新秀獎」則頒發給台灣大學大氣科學系曁研究所副教授黃彥婷博士（左二）及清華大學物理系與天文研究所副教授揚湘怡博士（右二），主辦單位台灣萊雅永續長陳家祥（右一）、吳健雄學術基金會執行長林明瑞（左一）一同合影。記者林俊良／攝影

全台首創，唯一專為表揚女科學家卓越貢獻而設置的「台灣傑出女科學家獎」，今天公布2025年第18屆「台灣傑出女科學家獎」4得主。最高榮譽「傑出獎」由台灣大學電機系曁電信工程研究所特聘教授廖婉君博士獲獎。

而為鼓勵深具卓越科學發展潛力之年輕女科學家而設立的「新秀獎」則頒發給台灣大學大氣科學系曁研究所副教授黃彥婷博士及清華大學物理系與天文研究所副教授揚湘怡博士。此外，為支持具有優秀學業和研究表現的女性博士班研究生而設立「孟粹珠獎學金」，頒給國立陽明交通大學應用化學系博士班陳羿帆同學。

「台灣傑出女科學家獎」由台灣萊雅與吳健雄學術基金會於2007年共同創立，宗旨在表彰女科學家貢獻、樹立典範，以啟發年輕女性投入科學、勇敢逐夢，進而促使科學界兩性平等與多元共融，素有台灣「女性諾貝爾獎」之美名。截至2025年，「台灣傑出女科學家獎」已表揚55位優秀台灣女性科學家。根據教育部的統計數據顯示，大專院校主修科技類的女學生人數占該類別全體學生人數的百分比，從2007年的31.4%，逐年持續上升至2023年的37.7%，增加了6.3%。

2025年第18屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽「傑出獎」，由台灣大學電機系曁電信工程研究所特聘教授廖婉君博士獲獎。記者林俊良／攝影
2025年第18屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽「傑出獎」，由台灣大學電機系曁電信工程研究所特聘教授廖婉君博士獲獎。記者林俊良／攝影

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