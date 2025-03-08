通訊網路開拓者廖婉君 榮獲2025台灣傑出女科學家

全台首創，唯一專為表揚女科學家卓越貢獻而設置的「台灣傑出女科學家獎」，今天公布2025年第18屆「台灣傑出女科學家獎」4得主。最高榮譽「傑出獎」由台灣大學電機系曁電信工程研究所特聘教授廖婉君博士獲獎。

而為鼓勵深具卓越科學發展潛力之年輕女科學家而設立的「新秀獎」則頒發給台灣大學大氣科學系曁研究所副教授黃彥婷博士及清華大學物理系與天文研究所副教授揚湘怡博士。此外，為支持具有優秀學業和研究表現的女性博士班研究生而設立「孟粹珠獎學金」，頒給國立陽明交通大學應用化學系博士班陳羿帆同學。