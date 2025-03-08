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台灣傑出女科學家獎 台大電機系第1位女教授獲殊榮

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣傑出女科學家獎今公布2025年、第18屆得主。傑出獎由國立台灣大學副校長廖婉君（中）摘下殊榮，新秀獎則由台大大氣科學系副教授黃彥婷（左二）、清大物理系副教授楊湘怡（右二）共享。記者許維寧／攝影
台灣傑出女科學家獎今公布2025年、第18屆得主。傑出獎由國立台灣大學副校長廖婉君（中）摘下殊榮，新秀獎則由台大大氣科學系副教授黃彥婷（左二）、清大物理系副教授楊湘怡（右二）共享。記者許維寧／攝影

台灣傑出女科學家獎今公布2025年、第18屆得主，最高榮譽傑出獎由國立台灣大學副校長、電機暨電信工程所特聘教授廖婉君摘下殊榮，她勉勵女學生，從事科學研究與性別無關，只要對發明有興趣，「妳就是適合這個領域。」另今年新秀獎則由台大大氣科學系副教授黃彥婷、清大物理系副教授楊湘怡共享。

廖婉君是台灣通訊網絡領域的開拓者之一，也是台大電機系首位女教授，其研究涵蓋無線網路、多媒體通訊、智慧邊緣運算等，研發5G／6G網路智慧邊緣運算核心技術，以支援多人異地互動沉浸式體驗，在滿足使用者低延遲及多人運作同步前提下，有效降低網路傳輸資源需求。成果已受到歐盟6G Flagship Expert Team關注，為全球邁向6G時代做出貢獻。

廖婉君表示，外界常問「女性在科研上有沒有障礙跟困難？」但有時女性第一時間對科研領域感到踟躕，其實是沒有對的切入方向，也必須強調和性別無關，只要對發明有興趣、不畏懼挑戰、不派斥STEM就非常適合投入科研領域。

「回台大之前，我不知道台大電機系沒有女老師。」廖婉君說，她當年回台，系上前輩教師總會提及有任何不適應都可以反映，「但我其實沒有這種感覺。」

廖婉君表示，一路走來，沒有感受到女性身份有任何限制，加上又是亞洲女性，赴海外做科研，反而更容易被外界記住。她也以此勉勵女學生，只要夠好、夠強，身為女性被看見的機會反而比男性更高。

黃彥婷則鑽研氣候動力領域，發現溫室氣體增加對北極氣溫的影響遠超熱帶，而南大洋是全球暖化的主要能量儲存庫，並進一步推測，高緯度氣候變化對熱帶的影響將愈來愈顯著。

黃彥婷表示，部分女性容易產生「冒牌者症候群」，即便表現優異，仍然會質疑自身能力。希望鼓勵學生，不要因假想的問題而放棄機會，愈是把握機會，反而愈會發現問題的解方，很多困難其實源自於自身的想像，但實則都能一一克服。

楊湘怡則研究黑洞物理與星系的演化，模擬各種物理機制間的交互作用，解析黑洞噴流如何影響星系與星系團演化。其解開銀河系中費米泡泡與義羅西塔泡泡成因，增進人類對銀河系演化、黑洞噴流對星系演化的了解。

楊湘怡也建議，父母對男女的刻板印象，會影響孩子對自身的理解，因此父母為女兒挑選生日禮物時，其實可贈與一些STEM小玩具、鼓勵女孩學習相關課程。女性做科研會確實會遇上阻力，因此更重要的還是旁人的支持。

台灣傑出女科學家獎由台灣萊雅與吳健雄學術基金會共同創立，旨在表揚女科學家，並啟發年輕女性投入科研。至2025年，以表揚55名優秀台灣女科學家。又根據教育部統計，全台大專校院主修科技類的女學生占比，已從2007年的31%，於2023年增為37%。

台大 星系 科學家

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