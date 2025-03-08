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【專家之眼】為什麼要上台大便？

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
台大畢聯會依往例舉辦畢業歌票選，今年共7首歌參與投稿，日前選出「上台大便」一曲為今年畢業歌。圖／本報系資料照片
台大畢聯會依往例舉辦畢業歌票選，今年共7首歌參與投稿，日前選出「上台大便」一曲為今年畢業歌。圖／本報系資料照片

這兩天媒體紛紛報導，台大畢業生票選出創作畢業歌《上台大便》，引起熱議。

看到歌名，第一個反應是，台大學生怎麼了？難道已經墮落到寫不出像樣的作品了嗎？也有人擔心，最高學府選出如此驚世駭俗的畢業歌，會不會帶壞其他各級學校，沒有最可怕，只有更可怕？

其實，除了離經叛道的四個字之外，這首歌其他部分都很正常，創意也不錯。大體上就是抒發一個即將畢業的文科生，面臨畢業即失業的焦慮，尤其掛著台大的招牌，更顯尷尬。開頭的「我不要畢業，不要畢業」，很容易琅琅上口。不同於其他六首參賽歌曲的盡情拍校園MV、豐富配樂，《上台大便》從頭到尾都停留在黑漆漆的封面，就一把吉他、一頹廢風女聲獨唱，倒有點別具一格、出奇制勝的味道。

早在徵選結果出爐之前，這首歌就打響知名度了，很多人是衝著結尾的「彩蛋」而來：匿名的創作歌者說，如果歌曲選上，她就上台大便。大家都等著看她會不會兌現承諾。只是，就算她敢，主辦方也不敢吧？

由此可見，畢業生們對於徵選畢業歌一事，並沒有抱持多麼認真嚴肅的態度，反而嬉戲笑鬧的成份居多。假如選歌就像找工作或結婚對象那麼至關重要，過程和結果可能天差地別。據報導，評選方式為Youtube點閱（25%）加上網路表單投票（75%）。《上台大便》與《台大騙我》都得到150張票以上，但當時前者點閱量已超過了21萬次，遠高於後者的3.8萬次。

難怪創作者語不驚人死不休，就為了點閱率。去年的畢業歌是《台大的垃圾》，今年更猛，「升級」到大便，那明年呢？「垃圾」比喻自己表現差，配不上台大盛名，可是「上台大便」和主旨的意思關係不明，倒像存心要引起注意。台大畢業的創作歌手黃舒駿說，假如保留原題，歌詞唱「上台大便XX」，就很完美了。果然專業！能化腐朽為神奇。

值得注意的是，畢業歌的參與率低。近十幾年來，台大每屆約有七、八千名學生畢業，但選出來的歌卻得不到200張票，這樣能代表台大嗎？前年到台大參加犬子的畢業典禮，大家都忙著拍照，沒人記得到底有沒有播放或表演畢業歌，更別說合唱了！原來所謂的創作畢業歌，只是部份愛好者的紀念活動，不是拿來給大家學唱的。

無論如何，還是很羨慕這些學弟妹們，有機會、資源和管道，創作屬於自己的歌曲，寫盡大學期間經歷的種種酸甜苦辣。不管獲選或落選，每首歌都很用心，且曲風多樣，古典的、搖滾的、饒舌的，不一而足。有的片子甚至已經包含了小故事，像部微電影了。

想當年聽到黃舒駿的「坑坑洞洞的椰林大道，走在路上我常常跌倒」，已覺得難能可貴，這才是多數同學們的心情寫照！不像校歌裡「遠望那玉山突出雲表，正象徵我們目標的高崇」般，高不可攀。如今聽到每年推陳出新的畢業歌，嘆為觀止，也相當感動，原來台大人內心的苦悶大同小異！儘管母校不斷蓋新大樓，但校園的地標，如傅鐘、醉月湖等，仍是大家的共同記憶。

這麼豐富多樣的創意，如果只限於畢業歌，是不是可惜了些？能不能延伸到影視音產業，提升它們的競爭力呢？

台大 大便

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